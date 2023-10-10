احتفاء مصري إيطالي بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر.. صور

احتفلت الجالية المصرية في إيطاليا أمس الإثنين، مع مكتب الدفـاع بالسفارة المصرية في روما بقيادة اللواء أح أحمد مهدى سرحان، ملحق الدفاع بروما، بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

جاء الحفل بحضور رئيس البعثة الدبلوماسية بالسفارة المصرية في روما السفير بسام راضي، وعدد كبير من الأفراد والقادة بالقوات المسلحة الإيطالية وعلى رأسهم الفريق مازيلو كارمينى، نائب رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع، وكذا السفراء العرب والأجانب، ورموز الجالية المصرية في إيطاليا.

كما حرص على حضور الاحتفال بانتصارات أكتوبر ضيوف من السلك الدبلوماسي ومن المؤسسات والوزارات المصرية والإيطالية المختلفة، إضافة إلى جمهور كبير من محبي مصر وعشاقها.

بدأ الاحتفاء في تمام السادسة مساءً في حديقة السفارة الرحبة والمزدهرة، تزينها الأعلام المصرية والإيطالية، على أنغام موسيقى وأغاني النصر التى أصبحت خالدة في وجدان كل مصري.

بدأ الاحتفال بعزف النشيد الوطنى للبلدين المصري والإيطالي، ليلقي بعدها السيد اللواء أح أحمد مهدى كلمته، التي رحب فيها بالحضور مع عرض ما أنجزته القوات المسلحة المصرية من بطولات وانتصارات فى معركة التحرير والنصر في أكتوبر 73 حتى تحقق انتصار أبطالنا ليظل خالدًا فى سجل التاريخ وفي وجدان كل مصري.

ومن الطقوس المميزة في الاحتفال بالذكرى الوطنية هو تكريم محاربي وأبطال النصر في أكتوبر المجيد من شاركوا في صفوف المعركة الحاسمة والمحررة للأراضى المصرية التى كانت محتلة قبل أكتوبر 73.

ويواصل مكتب الدفاع بالسفارة المصرية تقديم فقرات الحفل، حينما قدم اللواء أحمد مهدي، الملحق العسكري بروما، النماذج المشرفة لمحاربي مصر في أكتوبر المجيد ومنهم: البطل مصطفى طلبة المقيم في مدينة ميلانو، أحد المحاربين بسلاح الصاعقة آنذاك، والبطل أبو المعاطي أبوشارب، أحد رجال القناصة المصريين بالجيش الثالث الميداني خلال خدمته بالقوات المسلحة حتى نصر أكتوبر 73.

وخلال كلمته، أشار اللواء مهدي إلى التحديث والتطوير الكبير الذي شهدته قواتنا المسلحة في السنوات الأخيرة وامتلاك أحدث الأسلحة، مع الحرص على دوام التدريبات المشتركة وتبادل الخبرات مع الدول الصديقة والمتقدمة.



ومن جهته، حرص السيد السفير بسام راضى على المشاركة في تكريم أبطال مصر أكتوبر، وألقى كلمته الختامية التي أشاد فيها بجهود القوات المسلحة المصرية، وما قدمته من انتصارات عظيمة، ودورها فى حفظ السلام وأمن وسلامة الدولة المصرية بل والمنطقة بأكملها.

ومن الحضور المعروفين في إيطاليا الذين شاركوا في الحفل هم:-



- الدكتورة مروة على فوزي، مدير المكتب الثقافي المصري بروما.

- السفيرة إيناس سيد مكاوي، رئيسة البعثة الدبلوماسية لجامعة الدول العربية في روما.

- الأستاذ حسن عبدالحميد، مدير مكتب تمثيل بنك مصر في إيطاليا.

- دكتور فايق خليل رملة، وكيل وزارة الصحة الإيطالية.



وكان للحفل انطباع رائع وتصفيق حاد خارج برنامج الحفل، وذلك خلال القاء السفير بسام راضي كلمته التاريخية، وتمجيد سيادته لدور القوات المسلحة المصرية، وحديثه عن الجمهورية الجديدة.

وأيضًا أثناء عزف الموسيقى الوطنية، ووضع اللواء أحمد مهدي لإكليل الزهور أمام النصب التذكاري بالسفارة، عاش الجميع أجواء احتفالية مصرية عظيمة، أجواء انتصار بعد صبر ومعاناة، وصولًا إلى "الجمهورية الجديدة" نحو مستقبل مصر وما تم فيها من إنجاز ورقي.

وفي لفتة عظيمة، يقدم الحضور وأبناء الجالية المصرية والأصدقاء الإيطاليين التهنئة لأبطال أكتوبر المكرمين.

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