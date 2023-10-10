جمال حمزة: أداء لاعبي زمالك 2005 خطوة لتحقيق بطولة الجمهورية

أكد جمال حمزة المدير الفني لقطاع الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك ونجم الفارس الأبيض السابق، أن مباراة اليوم لفريق 2005 كانت أمام نادي جيد وهو زد اف سى.

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وفاز الزمالك على زد اف سي بثلاثية دون مقابل في الجولة السادسة لبطولة الجمهورية.

وقال جمال حمزة إن زد اف سي من الفرق التي تنافس على البطولة مثل المقاولون وإنبي وغيرها من الأندية، و لكن يبقي لقاء اليوم مثل أي مباراة بالبطولة بثلاثة نقاط وهو مجرد خطوة نحو الهدف لتحقيق اللقب.

أضاف جمال حمزة أن أداء لاعبو الزمالك في مباراة زد اف سى اليوم كان جيدا، و كانت هناك روح والتزام و كفاح وتركيز من الجميع، وهذه الأمور هي عوامل النجاح لأي فريق.

وأشار المدير الفني لقطاع الناشئين إلى أنه كان حريصا على الحديث مع الجهاز الفني واللاعبين عقب المباراة حيث تم التأكيد عليهم بغلق هذه الصفحة تماما وعدم إعطاء الأمر أكبر من حجمه على الرغم أنهم واجهوا منافس جيد.

وأضاف أنه تم التأكيد أيضا على مواصلة التركيز في الفترة المقبلة و مواصلة الانتصارات من أجل تحقيق الهدف المطلوب وهو حصد البطولة.

وفيما يخص تواجد محمد عبدالله كمديرا فنيا للفريق، أكد جمال حمزة أن الرؤية الفنية منذ البداية من خلال إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين وهو معه بالإضافة إلى حازم إمام نائب المدير الفني، كانت الإصرار على تواجد عبدالله لقيادة هذا الفريق لأنه الأنسب في هذا التوقيت لهذة المرحلة العمرية التي تضم العديد من اللاعبين المميزين ما بين مواليد 2005 و 2006 .





