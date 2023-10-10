مستشار رئيس الجمهورية للمحافظات الحدودية يعقد مؤتمرا جماهيريا بشيوخ جنوب سيناء

عقد اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للمحافظات الحدودية لقاء جماهيريا بشيوخ وعواقل محافظة جنوب سيناء.

بحضور عدد من نواب البرلمان وذلك في إطار التواصل المستمر بين الجهات التنفيذية على كل المستويات وبحث بعض المشكلات والعمل على توفير حلول لها في اسرع وقت ممكن ، وتاتي تلك اللقاءات المستمرة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار اللواء احمد جمال الدين ان تلك اللقاءات تعبر عن اهمية الوعي ودوره في تطوير المجتمعات المحليه وضرورة تضافر الجهود في الفترة القادمة لتنميه سيناء، والحفاظ على مقدرات الوطن، كما حث الأهالي على ضروره الاهتمام بالتعليم في ظل ما تشهده المحافظة من إنجازات ومشروعات قومية ضخمة وذلك خير دليل على حرص القيادة السياسية على تنمية سيناء ،

وفي النهايه اللقاء استمع اللواء أحمد الى العديد من المقترحات والاراء من قبل الشيوخ والعواقل ،

حضر اللقاء عددا من الجهات العسكرية كافة شيوخ وعواقل محافظة وذلك وبحضور اللواء احمد اسكندراني سكرتير عام المحافظة والذى قام نيابة عن اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء بإهداء درع المحافظة الى اللواء احمد جمال الدين تقديرا لجهوده .

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