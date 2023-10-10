الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نونو سانتو يحسم مصير عبدالرحمن العبود مع الاتحاد

عبدالرحمن العبود
عبدالرحمن العبود

ينتظر عبدالرحمن العبود مهاجم الفريق الاول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة تحديد مصيره مع الفريق من أجل العودة لللتدريبات الجماعية للنمور خلال الفترة المقبلة.

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وبحسب صحيفة عكاظ أن  البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي سيحسم مصير العبود من أجل السماح له بالمشاركة في التدريبات الجماعية بعد غياب مدة كبيرة بسبب خضعوعه للتأهيل البدني واللياقي

موعد مباراة اتحاد جدة المقبلة في دوري روشن السعودي 

ويستعد فريق اتحاد جدة لمواجهة نظيره فريق الفيحاء مساء يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن.

وستقام مباراة اتحاد جدة والفيحاء في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

ويحتل الفريق الكروي بنادي اتحاد جدة المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 19 نقطة.

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