جامعة المنصورة تصدر كتيب "أكتوبر وعبقرية الانتصار"

أصدرت جامعة المنصورة الكتيب الذهبى لنصر أكتوبر المجيد خلال الاحتفالية التى نظمتها الجامعة اليوم الثلاثاء بمناسبة اليوبيل الذهبي لإنتصارات أكتوبر المجيدة بقاعة الاحتفالات بكلية التجارة

والكتيب قام باعداده فريق بحثى من مختلف التخصصات يعتمد على البحوث العلمية ليوثق الأسرار الخاصة بالحرب والتى أدت الى انتصار أكتوبر 73 ويحمل الكتاب عنوان " أكتوبر وعبقرية الانتصار" ويعتمد الباحثين على العبقرية التى تمت بها الحرب فى مختلف التخصصات حتى حدوث النصر و يتضمن الكتيب عدة أبحاث .البحث الأول بعنوان العبقرية الهندسية قام به فريق بحثى من كلية الهندسة تحت اشراف الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة يشرح من خلاله دور الهندسة والتخطيط لنجاح الحرب وبناء الدشم والسواتر والموقع العسكرية على طول خط الجبهة وكذلك انشاء قواعد الصواريخ لحائط الدفاع الجوى وايضا تكنولوجيا الاتصالات السلكية والاسلكية وانشاء الكبارى على ضفتى القناة وكافة الأعمال الهندسية التى تمت أثناء الحرب للوصول للنصر. والبحث الثانى بعنوان عبقرية اللغة للقيادة العامة أعده الدكتور محمود الجعيدى استاذ اللغة العربية وعميد كلية الآداب عن استخدام اللغة العربية الرصينة للقيادة العامة للقوات المسلحة أثناء وقت الحرب والبحث الثالث بعنوان العبقرية الجيومناخية فى انتصار أكتوبر قام باعداده الدكتورمسعد سلامة مندور أستاذ الجغرافيا المناخية ووكيل كلية الآداب والبحث الرابع بعنوان عبقرية الاعلام فى انتصار أكتوبر أعده الدكتور أحمد عثمان بقسم الاعلام كلية الآداب



كما تضمن الكتاب بدليوجرافيا كاملة عن كل الكتب المنشورة عن حرب أكتوبر وكذلك المقالات والدوريات التى تناولت بحوثا عن حرب أكتوبر وكذلك الرسائل والأطروحات العلمية التى تتعلق بالحرب.



كما تضمن الكتيب البيانات العسكرية العشر الأولى الصادرة من القيادة العامة للقوات المسلحة أثناء حرب أكتوبر.



وأكد الدكتور شريف خاطر على أهمية هذا الكتيب الذي يشمل سلسلة عبقريات صناعة النصر من وجهات نظر مختلفة، هندسية، ولغوية، وجيومناخية، وإعلامية ، وببليوجرإفيا متخصصة ترصد وتسجيل كل ما كتب عن نصر أكتوبر المجيد من كتب ومقالات وأطروحات جامعية.

وأشار أن شمس أكتوبر لن تغيب، وسيظل السادس من أكتوبر المجيد يومًا مشهودًا فى ذاكرة تاريخ مصر الحديث والمعاصر، وكان الطريق الى الجمهورية الجديدة وبروح أكتوبرستحيا مصر