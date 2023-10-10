عمل فنى كبير لطلاب كلية الفنون بجامعة المنصورة تجسد انتصارات أكتوبر

عرض طلاب كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة عمل فنى كبير خلال الاحتفالية التى نظمتها الجامعة اليوم الثلاثاء تحت إشراف الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، بمناسبة اليوبيل الذهبي لإنتصارات أكتوبر المجيدة بقاعة الاحتفالات بكلية التجارة

والعمل الفنى مستلهم من مشاهد النصر والعبور بحرب أكتوبر قام بالمشاركة برسمها 15 طالب وطالبة من الاقسام المختلفة بكلية الفنون الجميلة تحت اشراف أ.د مهرة صقر استاذ التصوير ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور ابراهيم جمال منسق الأنشطة الطلابية، الدكتور محمد الدسوقى معيد بقسم التصوير

العمل عبارة عن لوحة فنية بطول 10 متر وارتفاع 2 متر منفذة بالألوان الأكريلك

كان ذلك بحضور الدكتورايمن مختار محافظ الدقهلية ، اللواء خالد عيد - رئيس منطقة شرق الدلتا للأمن القومى ، اللواء اركان حرب علي حفظي احد ابطال اكتوبر ونائب وزير الدفاع الاسبق ومحافظ شمال سيناء الأسبق، الأستاذ الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب ، ورؤساء جامعة المنصورة السابقين ونواب رؤساء الجامعة ، والقيادات الأمنية والعسكرية بالمحافظة وعدد من القيادات بجامعة المنصورة العمداء والوكلاء ومديرى المراكز الطبية واعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

وأكد الدكتور شريف خاطر أن احتفال الجامعة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة هذا العام مميزاً نظرا لمشاركة الطلاب بالعديد من الأعمال الفنية والنحت ومنها اللوحة الفنية التى قام بها طلاب كلية الفنون الجميلة لتعبر عن فخرهم واعتزازهم بنصر أكتوبر بأسلوبهم الفنى المميز لتجسيد انتصارات اكتوبر برؤية فنية ابداعية لشباب مصر .

وأشار الدكتور محمد عطية البيومى أن الفعاليات التي تمت هذا العام اتسمت بالتميز الشديد الذي عكس وعي الشباب الجامعي وتقديره لما قدمه أبطال أكتوبر من تضحيات وبطولات سيظل يذكرها التاريخ بأحرف من ذهب، كما أكدت الفعاليات الاحتفالية ما يتسم به طلبة وطالبات الجامعة من ولاء وانتماء وحب كبير لهذا الوطن العظيم.