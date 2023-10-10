جامعة المنصورة تعلن الفائزين بمسابقة العملة والطابع لليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر

أعلنت جامعة المنصورة تحت رعاية الدكتورشريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، نتيجة المسابقة القمية للطابع و العملة المعدنية بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبى لانتصارات اكتوبر خلال الاجتفالية التى نظمتها الجامعة المنصورة اليوم الثلاثاء بمناسبة اليوبيل الذهبي لإنتصارات أكتوبر المجيدة بقاعة الاحتفالات بكلية التجارة

بحضور الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية ، اللواء خالد عيد - رئيس منطقة شرق الدلتا للأمن القومى ، اللواء اركان حرب علي حفظي احد ابطال اكتوبر ونائب وزير الدفاع الاسبق ومحافظ شمال سيناء الأسبق، ، ، ورؤساء جامعة المنصورة السابقين ونواب رؤساء الجامعة ، والقيادات الأمنية والعسكرية بالمحافظة

تضمنت الاحتفالية معرضًا لمعركة حرب أكتوبر المجيدة نحت وتصوير ، افتتاح قاعة الدكتور ابراهيم المهدي للمؤتمرات بعد تطويرها بحضور أ.د طارق غلوش عميد كلية التجارة و اعلان نتيجة المسابقة القمية للطابع و العملة المعدنية بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبى لانتصارات اكتوبر،

وأكد رئيس جامعة المنصورة أن انتصار أكتوبر لا يمثل مجرد انتصاراً عسكرياً في معركة لاسترداد الأرض، بل تعدى ذلك إلى كونه انتصاراً على اليأس والإحباط من أجل استرداد الكرامة حرباً وسلاماً وتنمية، ولقد تميزت الاعمال المشاركة من مختلف الجامعات أنها تعكس الرؤية الابداعية لجيل الشباب والذى يفخر بانتصار قواته المسلحة والتى استعادت الأرض والكرامة لكافة الشعب المصرى

وأن كافة الأعمال سواء العملة أو الطابع التذكارى تمثل الدمج من خلال رؤية فنية ابداعية للماضى والحاضر والمستقبل

كما ثمن كافة الأعمال المشاركة والتى بلغ عددها 38 عمل من 8 جامعات مصرية تعكس رؤية شباب الجامعات المصرية للاعتزاز بانتصارات أكتوبر بعد مرور خمسين عاما من أجل بناء الدولة الحديثة ووصولًا إلى الجمهورية الجديدة.

وقد تم اعلان نتائج المسابقة وفاز فى مسابقة العملات الطالبة آلاء عبد العال عكا - جامعة المنصورةو الطالب ايهاب حسام - جامعة الاسكندرية و ميادة السيد شعبان – جامعة المنصورة

وفاز فى مسابقة طوابع البريد الطالبة آية شكرى ربيع - جامعة المنصورة والطالبة عبير محمد عبد العزيز – جامعة جنوب الوادى و الطالب مصطفى محمود السيد جامعة المنصورة

