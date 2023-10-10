الغرف التجارية: مبادرة خفض الأسعارأكبر دليل على اهتمام الحكومة بالمواطن (فيديو)

قال الدكتور متى بشاي رئيس لجنة التموين بشبعة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مبادرة خفض الأسعار تعمل على أن يكون هناك تناغما بين الحكومة والغرف التجارية والقطاع الخاص، مؤكدا أنها خير دليل على اهتمام الحكومة بالمواطن وحرصها على خفض السلع الأساسية للمواطنين.

وأكد، بشاي، خلال لقائه ببرنامج الحياة اليوم المذاع على فضائية الحياة، تقديم الإعلامية لبني عسل، مساء اليوم الثلاثاء أن إجمالي الإفراجات الجمركية وصل إلى 55 مليار دولار، ونصف هذه الأموال تخص مستلزمات مصانع،و مواد خام، والنصف الآخر للطعام والشراب والدواء والتصنيع.

الحكومة تتكاتف مع الغرف التجارية لـ خفض الأسعار

وتابع رئيس لجنة التموين بشبعة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية: الحكومة تتكاتف مع الغرف التجارية والاتحاد العام لـ خفض الأسعار مراعاة لميزانية المواطن، حتي لا يكون هناك نقص في المستلزمات الأساسية الأيام المقبلة، مضيفا أنه كلما زادت المنافسة بين المصانع تنخفض أسعار السلع ويخلق نوعا من التنافسية، كما يساعد على وفرة السلع في الأسواق.

و أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تفاصيل المبادرة كافة خلال مؤتمر صحفي تم عقده مع عدد من وزراء الحكومة، وقال: "هناك أسعار بدأت في الانخفاض من أول أمس الأحد، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك انخفاضات في سلع جديدة، بداية من السبت المقبل، أن السلع التي سينخفض أسعارها هي "الفول والعدس والألبان، والمكرونة والسكر والزيت والأرز" وأيضًا سيكون هناك انخفاض في أسعار البيض والدواجن".

فيما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى حجم الجهد المبذول من جانب الحكومة مع القطاع الخاص في سبيل خفض أسعار السلع وتطبيق تلك المبادرة، لافتًا إلى أنه سيتم تعليق عدد من الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لهذه السلع ولمدة 6 أشهر، حتى نضمن انخفاض الأسعار.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة لا تريد انخفاضًا وقتيًا لأسعار السلع لفترة زمنية محدودة، مشيرًا إلى أنه تم التوافق على استمرار تنفيذ نفس الآليات المطلوبة من البنك المركزي، ووزارة المالية، والوزارات المعنية لفترة غير محدودة بحيث تكون 6 أشهر على الأقل؛ حتى نطمئن على انخفاض وثبات أسعار السلع المعلنة، بنسب تتراوح ما بين 15% إلى 25% للمجموعة الـ7 الأولى، وفيما يخص الدواجن والبيض ستكون بنسبة حوالي 15%.

وأوضح الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك عددًا من هذه السلع بدأت عملية تخفيضها منذ أمس، ولكن تم التوافق على أنه بحد أقصى يوم السبت المقبل ستكون كل المنتجات التي تخص هذه السلع قد شهدت تخفيضًا ما بين 15 إلى 25%، مؤكدًا أنه سيكون موضحًا كتابةً الحد الأقصى لسعر السلعة على كل المنتجات.

وأكد رئيس الوزراء أن مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية مستمرة في الفعالية والتطبيق، طالما يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من الإجراءات من جانب مختلف الجهات المعنية، موضحًا أنه فيما يتعلق بالدواجن فيسري تطبيق المبادرة عليها بصورة مبدئية لمدة 3 أشهر، ويمكن أن تمتد لأكثر من ذلك، لكن باقي السلع الأساسية تسري المبادرة في حقها لمدة 6 أشهر على الأقل، لافتًا إلى أنه سيكون هناك تقييم مستمر ومتابعة لمختلف الجوانب الخاصة بهذه المبادرة، وصولًا لكبح جماح التضخم.