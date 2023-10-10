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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سلة الأهلي تواصل الإستعداد لمواجهة سلا المغربي بالبطولة العربية

سلة الأهلي
سلة الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي مرانه الجماعي مساء اليوم على صالة الغرافة، استعدادًا للمواجهة المرتقبة والتي ستجمعه بفريق سلا المغربي في نصف نهائي البطولة العربية للأندية، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من ١-١٢ أكتوبر  الجاري.

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وحرص الجهاز الفني بقيادة أوجستي بوش على مراجعه خطة اللعب التي ينوي الاعتماد عليها في مواجهة الفريق المغربي، وكذلك الأدوار المحددة لكل لاعب خلال المباراة.

ويلتقي الأهلي مع فريق سلا  المغربي في السادسة والنصف مساء غد بتوقيت القاهرة على صالة الغرافة.

وكان الأهلي قد تأهل لنصف نهائي البطولة العربية بعد الفوز مساء أمس على الاتحاد السكندري بنتيجة 82-77 في ربع نهائي البطولة.

وتضم البعثة كلا من الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة رئيسًا، وأوجستي بوش مديرًا فنيًّا، وأحمد الجارحي مدربًا عامًّا، ورامي الديسطي مدربًا، وطارق الغنام مدير الفريق، ووليد الخراط إداريًّا، ومحمد راغب طبيبًا، وأحمد حسن  علاجًا طبيعيًّا، ومحمد عيسى مدلكًا، وعلاء لطفي إحصاء، ومحمد الشيحي  إعدادًا بدنيًّا.
وتضم اللاعبين: سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، أحمد مهيب، ويوسف المعداوي.

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