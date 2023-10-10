تفاصيل حبس عصابة توزيع المخدرات بالقاهرة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، بحبس شخصين مسجلين خطر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لإتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطهما فى الإتجار بالمواد المخدرة، وإعادة تدوير وخلط مخدرى الحشيش والإستروكس لمضاعفة كمياتهما وترويجهما على عملائهما بالتجمع الأول والخامس.

كما أمرت النيابة بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها، وكلفت رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات وتحريات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بقيام تشكيل عصابى يضم عنصرين من العناصر شديدة الخطورة تخصص نشاطهما فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إعادة تدوير وخلط مخدرى الحشيش والإستروكس لمضاعفة كمياتهما وترويجهما على عملائهما مُتخذين من دائرتى قسم شرطة (التجمع الأول والخامس) بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهمين بدائرتى قسمى شرطة التجمع الأول، والخامس وبحوزة أحدهما كمية لمخدر الحشيش وعدد من الأقراص المخدرة .

كما ضبط الأخر وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام – كمية لمخدر الشادو وزنت 6,500 كيلو جرام – كمية لمخدر الإستروكس وزنت 5 كيلو جرام – كمية لمخدر البودر – عدد 5 عبوات مؤثرة لعقار "الكيتامين" المخدر - كميات كبيرة من المواد الخام والمعدات الخاصة بالتصنيع – 2 سلاح أبيض – دراجة نارية – 2 ميزان حساس ، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ مليون جنيه تقريباً ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك إدراكاً من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء ، وإنفاذاً لثوابت الإستراتيجية الأمنية فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة .