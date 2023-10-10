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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

حجازي يواصل التأهيل للمشاركة مع الاتحاد بمونديال الأندية

حجازي
حجازي

 يواصل الدولي المصري أحمد حجازي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة برنامجه التأهيلي من أجل العودة للمشاركة مع العميد ببطولة كأس العالم للأندية.

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 وأشارت تقارير صحفية سعودية اليوم الثلاثاء إلى أن حجازي يخضع لبرنامج تأهيلي مُكثف مع الجهاز الطبي للنمور إذ أصبح اللاعب قريبًا من الالتحاق بالمرحلة الأخيرة من العلاج.

 ويفتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة مشواره في سيواجه في بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي يوم 12 ديسمبر على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

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