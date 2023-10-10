غدا.. الحكم على المتهم بإشعال النيران فى شقيقته وزوجها

تعقد محكمة جنايات الجيزة، غدا الأربعاء، جلسة النطق بالحكم علي المتهم بقتل شقيقته وزوجها وإشعال النيران بجسديهما في العمرانية، لرفضهما إقراضه مبلغا ماليا، وذلك بعدما أحالت المحكمة أوراق المتهم لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت المحكمة جلسة الغد، للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، وعضوية المستشارين أحمد أحمد دهشان ومحمد فوزي محمود، وأمانة سر صبحي عبد الحميد وأشرف صلاح.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 9297 لسنة 2022 جنايات العمرانية،أن المتهم "ر. ص"، 39 سنة، في غضون الفترة من 6 مايو 2022 قتل المتهم عمدًا زوج شقيقته "م. ت"، مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وما أن ظفر به حتى انهال عليه طعنا بسلاح أبيض "سكين" بمختلف أنحاء جسـده غير مرة وخنقه بأداة "قطعة قماشية"، فأحدث إصاباته التي أودت بحياته.

واعترف المتهم خلال تحقيقات النيابة أنه قتل عمدًا شقيقته "ث. إ" مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها، وما أن ظفر بها حتى انهال عليها طعنا بسلاح أبيض "سكين" بمختلف أنحاء جسدها غير مرة، فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها.

وأضاف المتهم أنه أشعل النار عمدًا في الشقة الخاصة بالمجني عليهما محاولا إخفاء جريمته، وسرق المنقولات الخاصة بالمجني عليهما "مبالغ مالية – هاتفين – مشغولات ذهبية"



وأشارت التحقيقات أن المتهم أحرز سلاحا أبيض وأداة "سكين - قطعة قماشية" تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الثاني "ج. ع"، 30 سنة، سائق، أخفي متحصلات السرقة "مشغولات ذهبية" مع علمه بالجريمة المرتكبة من قبل المتهم الأول.