الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

اختل توازنها..مصرع صغيرة سقطت من الطابق الثالث في الطالبية

بوابة الوفد الإلكترونية

لقيت طفلة مصرعها ،  إثر سقوطها من الطابق الثالث في منطقة الطالبية بمحاقظة الجيزة ، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

txt

عاكس شقيقتهما.. حبس شقيقين تخلصوا من سائق في الطالبية

txt

تفاصيل وفاة طفلين على يد جدتهما في الطالبية: كتمت أنفاسهما ببطانية

 اختل توازنها..مصرع صغيرة سقطت من الطابق  الثالث في الطالبية 

البداية كانت بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة بمصرع طفلة نتيجة سقوطها من عقار بمنطقة الطالبية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن طفلة اختل توازنها أثناء اللعب وسقطت من الطابق الثالث، مما أسفر عن مصرعها في الحال متأثرة بالإصابات التي لحقت بها. 

واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرتها، ولم يشتبهوا في وفاتها جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 القبض على تاجر مخدرات غسل 50 مليون جنيه 

كما ضبطت  الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة،  أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة البداري بمحافظة أسيوط.

وكشفت التحريات قيام المتهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحه وجمعه مبالغ مالية ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

مواد متعلقة

القبض على عاطلين بحوزتهما 150 طربة حشيش في أكتوبر

القبض على صاحب سلسلة صيدليات هارب من 109 أحكام قضائية بالدقي

ضبط عاطل يستغل طفلين في أعمال التسول بأكتوبر

تفاصيل وفاة طفلين على يد جدتهما في الطالبية: كتمت أنفاسهما ببطانية

بيعاكس أختهما.. إنهاء حياة سائق على يد شقيقين في الطالبية

وفاة خادم مسجد في مشاجرة على قطعة أرض بمنشأة القناطر

مصرع طفلة سقطت من الطابق العاشر في بولاق الدكرور

إحباط محاولة عاطل ترويج 30 كيلو حشيش في أطفيح
الجريدة الورقية