لقيت طفلة مصرعها ، إثر سقوطها من الطابق الثالث في منطقة الطالبية بمحاقظة الجيزة ، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

اختل توازنها..مصرع صغيرة سقطت من الطابق الثالث في الطالبية

البداية كانت بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة بمصرع طفلة نتيجة سقوطها من عقار بمنطقة الطالبية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن طفلة اختل توازنها أثناء اللعب وسقطت من الطابق الثالث، مما أسفر عن مصرعها في الحال متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.

واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرتها، ولم يشتبهوا في وفاتها جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

القبض على تاجر مخدرات غسل 50 مليون جنيه

كما ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة البداري بمحافظة أسيوط.

وكشفت التحريات قيام المتهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحه وجمعه مبالغ مالية ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.