عبدالسند يمامة: الاستحقاق الدستورى يستدعى تضافر الجهود لبلورة رؤية تليق بالوفد

برنامجى الانتخابى يتضمن حلولاً لكافة الأزمات التى تعانى منها البلاد

المشاركة الإيجابية حق دستورى لبناء الوطن عبر صناديق الاقتراع

أكد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية أنه يعقد اجتماعات مكثفة على مدار الساعة مع أعضاء الفريق الانتخابى واللجنة المركزية لبحث آليات إطلاق الحملة الانتخابية وفقا للمواعيد المحددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال رئيس الوفد إن الاستحقاق الدستورى الذى تمر به البلاد يستدعى تضافر كافة الجهود لبلورة رؤية واضحة ومحددة تليق بالحزب العريق، من خلال وضع خارطة طريق وفق آليات محددة وحاسمة للعمل خلال المرحلة المقبلة المتعلقة بالسباق الرئاسى.

وأعلن رئيس الوفد أن برنامجه الانتخابى يتضمن رؤىة الحزب الشاملة والجامعة فى كافة الأزمات التى تواجه البلاد والحلول والإجراءات الرادعة للنهوض والإصلاح.

وشدد الدكتور عبدالسند يمامة على أنه يتم بحث آليات دعم الحملة الانتخابية من خلال الراغبين فى التبرع من أعضاء الحزب، وكذا مناقشة برنامج الدعاية الانتخابية، وطرق التنسيق بين الغرفة المركزية للحملة بالمقر الرئيسى والغرف المركزية بالمحافظات بالتنسيق مع رؤساء اللجان العامة ومناقشة خطط الانتشار فى المحافظات.

وأشار رئيس الوفد إلى أن توصيات الاجتماعات سوف يتم وضعها محل التنفيذ مباشرة وفقا للبرنامج الرسمى للسباق الرئاسى، وشدد رئيس حزب الوفد على أن الحزب يخوض استحقاقا دستوريا هو الأهم خلال السنوات الماضية، وسوف يرسم ملامح الحزب ودوره فى الحياة السياسية خلال السنوات القادمة، كما أنه سوف يساهم بصورة كبيرة فى عودة الحزب إلى الشارع للقيام بدوره الرئيسى فى خدمة الوطن والمواطنين.

وناشد الدكتور عبدالسند يمامة أبناء الوفد فى ربوع مصر أن يبذلوا قصارى جهدهم خلال الأيام القادمة ويتحولوا إلى سفراء لبيت الأمة فى المحافظات والمراكز والقرى لينشروا مبادئ الوفد والدفاع عن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وكرامة الوطن.

ووجه رسالة من قلب بيت الأمة لأبناء الأمة جميعا وجموع الناخبين بالمشاركة الإيجابية واستخدام حقهم الدستورى فى بناء الوطن عبر الاقتراع الصادق والاختيار الأمثل لبناء الوطن.

وفى سياق متصل واصلت لجان الحزب بالمحافظات تأييدها لرئيس الوفد واستخراج توكيلات لدعمه فى السباق الرئاسى، حيث قام أعضاء لجنتى الوفد العامة فى الشرقية والدقهلية باستخراج توكيلات من مقر الشهر العقارى لدعم الدكتور عبدالسند يمامة فى انتخابات رئاسة الجمهورية، وأعلن النائب هانى أباظة عضو الهيئة العليا استعداد لجنة الوفد بالشرقية لإطلاق الحملة الإنتخابية.