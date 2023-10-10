نادي المراغة الرياضي ينظم احتفالية بذكرى المولد النبوي

نظم نادي المراغة الرياضي التابع لإدارة شباب المراغة شمال محافظة سوهاج احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف بحضور أعضاء مجلس إدارة نادي المراغة والجمعية العمومية وكوكبة من رجال الدين والأهالي والرياضيين بنطاق المركز ضمن الخطة الداخلية للمركز وتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، وإشراف يسري كفافي، وكيل المديرية للشباب، ومحمد زكريا، وكيل المديرية للرياضة.





بدأت فاعليات الاحتفال بترحيب خالد مرتضى أبو الدهب، رئيس مجلس إدارة نادي المراغة الرياضي، بجميع الحضور أعقبه تلاوة آيات من القرآن الكريم.





وألقى رجال الدين كلمة أكدوا فيها أن ذكرى المولد النبوي الشريف وأن حب الرسول واتباع سنته واجب على كل مسلم وكان التواضع من الأخلاق التي اتصف بها النبي صل الله عليه وسلم فكان خافض الجناح للكبير والصغير والقريب والبعيد والأهل والأصحاب والرجل والمرأة والشباب والصغار والعبد والجارية والمسلم وغير المسلم فالكل في نظره سواء لا فضل لأحد على آخر إلا بالعمل الصالح.





وأن أبلغ ما تتجلى صور تواضعه صلى الله عليه وسلم عند حديثه عن تحديد رسالته وتعيين غايته في هذه الحياة فرسالته ليست رسالة دنيوية بل رسالة نبوية أخروية منطلقها الأول والأخير رضا الله سبحانه وغايتها إبلاغ الناس رسالة الإسلام وفي نهاية الندوة قام الجميع بالدعاء إلى الله بحفظ مصر ورئيسها.





وأعرب الدكتور محمد فريد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، عن مدى امتنانه وسعادته البالغة لمشاركة نادي المراغة الرياضي والتفاعل مع جميع المناسبات متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد.





وفي سياق متصل شهد مركز شباب شندويل التابع لإدارة شباب المراغة اليوم الثلاثاء الموافق ١٠ من أكتوبر الجاري ندوة تعريفية عن حرب أكتوبر المجيدة والدروس المستفادة منها وذلك بمقر مكتبة مركز الشباب وذلك تنفيذًا للخطة الداخلية للمركز عن شهر أكتوبر ٢٠٢٣ "طلائع "





حاضر بالندوة محمد السيد معلم لدى التربية والتعليم والذى أكد أن الاحتفال بهذه الذكرى المجيدة التي كتبت بدماء شهداء مصر الذين ضربوا أروع النماذج في الصمود والتحدى، مشيرًا إلى أن الأنشطة التي ستجسد انتصارات حرب أكتوبر ومشاركة أكبر عدد من الحضور في تلك الاحتفالات هي تأكيد على اعتزازهم بالوطن وإعلاء لقيم الولاء والانتماء وإبراز الدور الإيجابي لتلك الاحتفالات في تكوين الشخصية الشابة القادرة على حمل لواء تنمية البلاد في شتى المجالات.





وفي نهاية الندوة دارت حوارات وأسئلة هامشية حيّز الموضوع أسفرت عن بناء مجموعة من المعلومات والخبرات الجديدة لدى الحضور وقدم المحاضر خالص الشكر والتقدير لمجهودات مديرية الشباب والرياضة بسوهاج لإحيائها لهذه المناسبات مما يسهم في خلق جيل ذات ولاء وقدرة على تحدي الصعاب.





وأكد يسري كفافي، وكيل المديرية للشباب، على دور مديرية الشباب والرياضة بسوهاج الكبير في المشاركة المجتمعية وإحيائها للمناسبات الوطنية والتوعية بأهميتها للنشء والشباب مشيرًا إلى تعدد الأنشطة المنفذة ما بين ندوات تثقيفية وممارسة الألعاب الترفيهية والترويحية المتعددة يسهم في بناء الشخصية المصرية القوية لدى الشباب متمنيًا لهم دوام التقدم والنجاح.