لما نجار تكشف عن دورها في مسلسل الف ليله وليله

تشارك الفنانة لما نجار في مسلسل «الف ليله وليله»، المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل 2024، ويلعب بطولته الفنان ياسر جلال



ويبدأ الفنان ياسر جلال، تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد “ألف ليلة وليلة” خلال الشهر المقبل، ومن المقرر أن يعرض في موسم دراما رمضان 2024.

وتابع جلال في بيان صحفي أنه ليست لديه أي نية للإعتذار عن مسلسل “ألف ليلة وليلة”، وأن خبر اعتذاره الذي تردد منذ أيام، صرح به خطأً مدير أعماله، الذي لم يكن يعلم أن ياسر جلال بالفعل سيبدأ تصوير المسلسل الشهر المقبل.

وأوضح أن المسلسل إنتاج ضخم ويحتاج لفترة طويلة من التحضير للديكورات، والملابس، والإكسسوارات الخاصة بالمراحل الزمنية التي تدور فيها أحداث المسلسل، ومعاينة مواقع التصوير داخل مصر وخارجها فكان من المستحيل أن يعرض في رمضان الماضي، وتم الإتفاق على تأجيله لرمضان 2024، وبالفعل عندما إكتملت كل مراحل التحضير للمسلسل، تحدد الأسبوع الأول من يونيو المقبل كبداية لتصوير المسلسل.

مسلسل "ألف ليلة وليلة" من تأليف أنور عبد المغيث ومن إخراج إسلام خيرى، وبطولة ياسمين رئيس، ونور وشيرى عادل.