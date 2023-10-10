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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

خالد بيبو مع وفد "الفيفا" بالسعودية لتفقد ملاعب كأس العالم للأندية

الأهلي ووفد الفيفا
الأهلي ووفد الفيفا

تواجد خالد بيبو، مدير الكرة، مع وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بالمملكة العربية السعودية وذلك للترتيب لبطولة كأس العالم للأندية، والمقرر انطلاقها خلال الفترة القليلة المقبلة.

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وتواجد بيبو مع وفد الفيفا من أجل تفقد ملاعب مباريات كأس العالم ‏للأندية وملاعب التدريب، وبصحبته الكابتن سمير عدلي، المدير الإداري.

الأهلي ووفد الفيفا

في سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة قوية أمام سيمبا التنزاني، ضمن منافسات افتتاح دوري السوبر الإفريقي، والمقرر إقامته يوم 20 أكتوبر الجاري.

وكشفت تقارير طبية أن الظهير الأيسر كريم فؤاد يعاني الإصابة في العضلة الضامة، ومن المتوقع أن يغيب عن الفريق لفترة تتراوح من 3 إلى 4 أسابيع.

وأنضم كريم فؤاد وإمام عاشور إلى القائمة التي تعرضت للإصابة، والمهددة عن الغياب خلال مواجهة سيمبا التنزاني، حيث يأتي الرباعي عمرو السولية ومحمود متولي وكريم نيدفيد وصلاح محسن الذين يعانون من إصابات عضلية.

جاءت إصابات الأهلي مربكة لحسابات السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، قبل بطولة الدوري الأفريقي "السوبر ليج"، والتي يستهل مشواره في نسختها الأولى أمام سيمبا، بهدف الفوز بلقبها وتحقيق إنجاز جديد يضاف لتاريخ النادي.

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