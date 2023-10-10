إشبيلية يعلن مدربه الجديد .. رسميًا

أعلن نادي إشبيلية رسميًا عن مديره الفني الجديد، مساء اليوم الثلاثاء، والذي من المقرر أن يقود الفريق خلفًا لمدربه السابق خوسيه لويس مينديليبار بعد أن تم توجيه الشكر له على خلفية سوء النتائج الفترة الأخيرة.





وأصدر النادي الإسباني إشبيلية، بيانًا رسميًا مساء اليوم عبر موقعه الرسمي قال فيه: "توصل النادي ودييجو ألونسو إلى اتفاق يقضي بأن يصبح الأوروجوياني المدرب الجديد للفريق الأحمر والأبيض حتى نهاية هذا الموسم، من المقرر أن يقود دييجو ألونسو أول جلسة تدريبية له، في الساعة 7:00 مساء في مدينة خوسيه رامون سيسنيروس بالاسيوس الرياضية".

ويبلغ المدرب الجديد لفريق أشبيلية 47 عامًا ، وسبق له تولي المهمة الفنية لمنتخب أوروجواي.

ويتواجد إشبيلية حاليًا في الترتيب الرابع عشر، بجدول الدوري الإسباني، برصيد 8 نقاط.

الثقة الجديدة ..

كانت تقارير صحفية إسبانية، قد أكدت على ثقة إشبيلية في ألونسو وأن النتائج ستتحسن تحت قياده هذا الموسم، لما يملكه من معرفة جيدة للكرة الإسبانية، بعدما لعب مع فالنسيا وأتلتيكو مدريد، وراسينج سانتاندير ومالاجا.

وحقق نادي إشبيلية تحت لويس مينديليبار فوزين فقط وخمسة تعادلات بالإضافة لتلقيه 4 خسائر، رغم قيادة الفريق الأندلسي إلى تحقيق لقب الدوري الأوروبي في النسخة الماضية.