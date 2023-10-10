زوجة تامر عاشور تواكب موضة أحدث صيحات فساتين الزفاف الناعمة في 2024

خطفت الإعلامية نانسي نور الأضواء نحو أناقتها وذوقها الحالم المعبر عن إطلالتها ليلة زفافها من النجم تامر عاشور لاحتفال بعقد القران، ووسط النجوم والنجمات ورجال الدولة المرموقة.

ونجحت نانسي نور ان تطل بإطلالة ملكية، تمزج بين الرقي والبساطة في آن واحد، مواكبة لآحدث صيحات فساتين زفاف 2024، المتصدر خطوط الموضة العالمية، حيث ارتدت فستان زفاف طويل، مجسم، بأكمام ملكية، من قماش التل مع الورود البيضاء عكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي، فيما انتعلت حذاء بكعب عال.

واكملت فخامة إطلالتها بالتزين ببعض المجوهرات المرصعة بحبات الألماس الفاخرة.

اما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة على طريقة الويفي الواسع المزين باللؤلؤ مع التاج الوردي من الأمام، ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.