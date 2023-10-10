انعقاد اللقاء العلمي الـ 35 لرابطة أطباء الكبد والجهاز الهضمي بالشرقية

شهد الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التدريب والتعليم الطبي المستمر والمشرف على أكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب والتعليم الطبي والمهني، والدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، فاعليات اللقاء العلمي الخامس والثلاثون لرابطة أطباء الكبد ومناظير الجهاز الهضمي بمحافظة الشرقية، وذلك بقاعة الشهيد البطل أحمد المنسي بنادي الشرقية الرياضي.

حضر اللقاء الدكتور وليد أحمدي رئيس الرابطة، والدكتور محمد نور الدين نائب رئيس الرابطة ورئيس اللجنة العلمية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، والدكتور محمد مباشر مسئول مبادرة التشخيص عن بعد بالوزارة، ولفيف من أطباء الباطنة والكبد بجامعة الزقازيق ومختلف الجامعات والمستشفيات المصرية، وعدد من أطباء الزمالة المصرية بمختلف مستشفيات المحافظة.

رحب الدكتور هشام مسعود خلال كلمته بجميع الحضور، مثمناً جهود القيادة السياسية لحصول مصر أمس على الشهادة الذهبية كأول دولة في العالم خالية من فيروس سي، من قبل منظمة الصحة العالمية، والذي يعد انتصاراً عالمياً لجمهورية مصر العربية، بعد أن كانت مُصنفة على أنها صاحبة الانتشار الأكبر لفيروس سي عالميًّا، مقدماً الشكر والتقدير لوزير الصحة والسكان، ومحافظ الشرقية على الدعم المستمر للمنظومة الصحية بالمحافظة، والدعم المتواصل للأطباء.

كما قدم أيضاً الشكر والتقدير للدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة لشئون التدريب على حضوره ومشاركته الغنية في هذا اللقاء العلمي، مما له طيب الأثر في نفوس الأطباء بالمحافظة، آملا أن يكون ذلك حافزا مؤثراً بهم للإهتمام بالمشاركة في كل المؤتمرات واللقاءات التي تثري حقيبتهم العلمية، وتدفع بهم لمواكبة مسيرة العلم.

وأشاد وكيل الوزارة بالدور المميز القائم بالمستشفيات في ترشيد استهلاك المضادات الحيوية، وأهمية دور الصيدلة الإكلينيكية فى تثقيف الأطباء لترشيد إستهلاك المضادات الحيوية، كما أوصى بأهمية التثقيف الصحى للمرضى بعدم تناول المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب المختص.

وأثنى على الدور الوثيق والتعاون المثمر بين أطباء جامعة الزقازيق، وأطباء الصحة بالشرقية في هذا المجال، مشيداً بالتطور الملحوظ في الأقسام الطبية لمناظير الجهاز الهضمي بالمستشفيات الحكومية بالمحافظة، وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بها، ومؤكداً أهمية دور الرابطة العلمي والعملي كمرجعية لجميع أطباء الكبد والجهاز الهضمي بالمحافظة، وعلي أهمية هذه اللقاءات العلمية في رفع كفاءة أدائهم، والإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمستشفيات محافظة الشرقية، وهو ما يتم تحقيقه بالفعل يوماً بعد يوم، ويجني ثماره كل من مقدمي ومتلقي الخدمة الطبية.

وشمل المؤتمر عدد من المحاضرات العلمية الهامة عن أمراض الكبد، وأحدث طرق مناظير القنوات المرارية، وأساسيات وأدوات النجاح، ومناظير الموجات الصوتية ودورها الهام فى تعريف العصارة الصفراوية، وعلاج أورام البنكرياس، وعلاج أورام البنكرياس جراحياً بالطرق الحديثة، ومناظير القنوات المرارية المتقدمة، ووسائل التشخيص الحديثة لاستخراج الحصوات وتشخيص الأورام، وأشاد الحضور بحسن تنظيم اللقاء، واختيار الموضوعات العلمية التي تم تقديمها، آملين في تكرار هذه المؤتمرات العلمية للصالح العام.

وعلي هامش اللقاء تم عقد اجتماع وورش عمل لرؤساء اللجان العلمية، لمناقشة سبل توحيد بروتوكولات العلاج ضمن آخر التوصيات العالمية، وتقنين استخدام المضادات الحيوية، وتفعيل سبل البحث العلمي بمستشفيات الصحة بالمحافظة، عن طريق زيادة مراكز الأبحاث الاكلينيكية بالمستشفيات، وشرح طرق النشر بالمجلات العلمية، هذا بالإضافة إلى تدشين مسابقة بين المستشفيات لاختيار أفضل قسم وفريق طبي يتم تطبيق بروتوكولات العلاج الصحيحة علي الحالات، والإلتزام بالمنهج الطبي السليم في علاجهم.