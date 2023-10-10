جنوب أفريقيا تفتح قضية جنائية ضد طبيب TikTok المزيف

يواجه الدكتور ماثيو لاني، أحد المؤثرى برنامج “TikTok ”، مشاكل قانونية بعد مقضاة من قبل وزارة الصحة الإقليمية وطبيب بدولة جنوب إفريقيا، بتهمة انتحال صفة أخصائي طبي.

وقال الدكتور لاني، الذي يقدم نصائح طبية علي منصة “TikTok”، أنه خريج كلية الطب في ويتس وأصغر مالك لشركة أدوية في جنوب إفريقيا.

ويُزعم أنه تظاهر بأنه موظف في مستشفى هيلين جوزيف وتحرك بحرية داخل المستشفى.

وكشفت وزارة الصحة، أن لاني انتحل هوية طبيب متدرب في السنة الثانية.

الدكتور سانيلي سوباني فامباني زينجيلوا، من مستشفى تمبيسا الثالثي، و رفع القضية في مركز شرطة بريكستون، مشيرة إلى انتهاك قانون المهنيين الصحيين.



كما رفع الدكتور زينجيلوا، المتدرب الطبي الحقيقي، قضية احتيال في الهوية ضد لاني.

أعرب مجلس المهن الصحية في جنوب أفريقيا، عن قلقه بشأن مقطع فيديو لماثيو زينجيلوا لاني، مشددًا على أنه لم يتم منح أي ترخيص للإدلاء ببيانات نيابة عنه.

وأكدت أن ماثيو زينجيلوا لاني لم يتم تسجيله كممارس صحي، وأن ممارسته دون تسجيل تعتبر جريمة جنائية.

ونأت جامعة ويتواترسراند بنفسها عن لاني، داعية إياه إلى سحب أي إشارات إلى الجامعة، وذكروا أنهم لم يتمكنوا من العثور على أي خريجين جدد يحملون أسماء ماثيو بونجاني زينجيلوا أو سانيلي زينجيلوا، بناءً على المعلومات المقدمة.

ودافع لاني عن نفسه موضحا أن "لاني" هو عنوانه على مواقع التواصل الاجتماعي وليس لقبه القانوني وهو "زنجيلوا".

وحث الناس على عدم البحث عن "Lani" في قاعدة بيانات HPCSA وادعى أن HPCSA أكدت أوراق اعتماده.