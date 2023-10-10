الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

رئيس مدينة دهب يحضر فاعلية سباق الدراجات

رئيس مدينة دهب
رئيس مدينة دهب

قام السيد اللواء عبدالرحمن محمد بهاء الدين رئيس المدينه صباح اليوم بحضور فاعلية سباق الدراجات للمراحل التعليمية المختلفة ( ابتدائي _إعدادى _ثانوى).

تضمن السباق ثلاث سباقات مختلفة لمسافة ٢ كم بداية من محطة جو باص وحتى نهاية الشارع ( تقاطع الشارع مع طريق الكمين ) .

تم تكريم الفائزين بالسباقات المختلفة على مسرح دهب إسكوير  وقد ألقى السيد / رئيس المدينه كلمة تشجيعيه طالب فيها المشاركين بضرورة بذل المزيد من الجهد ومتابعة الرياضه بشكل مستمر وحث القائمين على السباق بتكرار مثل هذه النشاطات بشكل دورى .

كما قام سيادته بتكريم مدير الإدارة التعليمية أ / محمد نصر شقوير ومدير إدارة الشباب والرياضة أ / سامح عبدالكريم وقدم لهم الشكر على الجهد المبذول وحسن التنسيق بين الجهتين

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الجريدة الورقية