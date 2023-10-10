رئيس مدينة دهب يحضر فاعلية سباق الدراجات

قام السيد اللواء عبدالرحمن محمد بهاء الدين رئيس المدينه صباح اليوم بحضور فاعلية سباق الدراجات للمراحل التعليمية المختلفة ( ابتدائي _إعدادى _ثانوى).

تضمن السباق ثلاث سباقات مختلفة لمسافة ٢ كم بداية من محطة جو باص وحتى نهاية الشارع ( تقاطع الشارع مع طريق الكمين ) .

تم تكريم الفائزين بالسباقات المختلفة على مسرح دهب إسكوير وقد ألقى السيد / رئيس المدينه كلمة تشجيعيه طالب فيها المشاركين بضرورة بذل المزيد من الجهد ومتابعة الرياضه بشكل مستمر وحث القائمين على السباق بتكرار مثل هذه النشاطات بشكل دورى .

كما قام سيادته بتكريم مدير الإدارة التعليمية أ / محمد نصر شقوير ومدير إدارة الشباب والرياضة أ / سامح عبدالكريم وقدم لهم الشكر على الجهد المبذول وحسن التنسيق بين الجهتين

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