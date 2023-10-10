إثيوبيا: 3% فقط من طلاب المدارس الثانوية يجتازون امتحانات القبول بالجامعة

قال برهانو نيغا، وزير التعليم الإثيوبي، إن 3 % فقط من طلاب المدارس الثانوية الإثيوبية، الذين اجتازوا امتحان القبول بالجامعة، وهي نتيجة مماثلة لتلك التي تم تسجيلها في العام الماضي.

وأضاف نيغا، أن من بين 845.188 طالبا شاركوا في امتحان القبول، حصل 27 ألف فقط على المعدل المطلوب للقبول في الجامعة".

وأوضح وزير التعليم الإثيوبي، أن في منتصف المدارس التى قدمت مرشحين تقرييا، لم ينجح أي طالب في الامتحان، مضيفًا أن 3.2% فقط نجحوا في الامتحان، أي بانخفاض قدره 0.01 نقطة مئوية مقارنة بالعام الدراسي السابق.

ووفقاً للدكتورة مسيريت أسيفا، المحاضرة في كلية العلوم التربوية والسلوكية بجامعة أديس أبابا، فإن هذه النتيجة المنخفضة ترجع بشكل خاص إلى "الافتقار إلى أدوات التدريس وضعف أساليب التعلم والتدريس".

ورحب بالجهود الأخيرة للحد من الغش في الامتحانات، مضيفًا لكن هناك عدم اهتمام بمعالجة مشكلات التعليم والتعلم الحقيقية التي تؤثر على أداء الطلاب.

ووفقا لليونيسيف، حققت إثيوبيا تقدما هائلا نحو تعميم التعليم الابتدائي في السنوات الأخيرة، حيث التحق 88.7% من أطفال البلاد بالمدارس الابتدائية بحلول عام 2021-2022.

ومع ذلك، فإن 33.1% فقط من هذه الفئة العمرية مسجلون في التعليم الثانوي، وفقًا لوكالة الأمم المتحدة للطفولة.

وفي إثيوبيا، "تمثل جودة التعلم تحديًا كبيرًا، حيث أن 90% من الأطفال في سن العاشرة غير قادرين على قراءة أو فهم جملة من نص بسيط"، كما يوضح التقرير.

وكان 10% فقط من هذه الفئة العمرية في التعليم العالي في إثيوبيا في عام 2018، وفقًا للبنك الدولي.