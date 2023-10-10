موزمبيق.. اتهام شركة توتال بالقتل غير العمد في هجوم بالما 2021

قدم 7 ناجين شكوى ضد شركة توتال الكائنة بدولة موزمبيق، بشأن القتل العمد والفشل في تقديم المساعدة لأشخاص تعرضه للخطر، بعد قيامها بعملية غاز ضخمة في منطقة بالما.

قال هنري تولييز، محامي المدعين، إن المجموعة النفطية الفرنسية، التي كانت تسمى توتال في ذلك الوقت، متهمة بارتكاب سلسلة من أعمال الإهمال والفشل في ضمان سلامة المقاولين من الباطن.

وأضاف تولييز، أن المدعون هم ثلاثة ناجين وأربعة ورثة للضحيتين. وهم مواطنون من جنوب أفريقيا وبريطانيا.

من جانبها، تنفي شركة TotalEnergies أي مسؤولية وتدعي أنها بذلت كل ما في وسعها لمساعدة الموظفين في الموقع.



بدأ هجوم بالما، الذي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه، في 24 مارس 2021، واستمر عدة أيام وأدى إلى سقوط عدد غير محدد من الضحايا بين السكان المحليين والمقاولين من الباطن لشركة TotalEnergies.

لم تقدم مابوتو سوى حوالي 30 شخصًا من القتلى، ولكن وفقًا للصحفي المستقل ألكسندر بيري، الذي أجرى تحقيقًا لمدة خمسة أشهر في بالما بين نوفمبر 2022 ومارس 2023، فإن عدد القتلى يبلغ 1402 مدنيًا قتلوا أو فقدوا، بما في ذلك 55 مقاولًا من الباطن.

وقد لجأ العديد منهم إلى فندق على مشارف المدينة، وهو فندق أمارولا لودج، الذي حاصره الجهاديون لعدة أيام، وقُتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص أثناء محاولتهم الفرار في قافلة.

في ذلك الوقت، كانت توتال تنفذ مشروعًا ضخمًا، وهو مشروع موزمبيق للغاز الطبيعي المسال، لاستغلال مخزون ضخم من الغاز الطبيعي، وكان مقره في شبه جزيرة أفونجي، على بعد حوالي عشرة كيلومترات من وسط مدينة بالما.

الخطر كان معروفًا

وتستند الشكوى بشكل خاص إلى تقريرين قدمتهما شركات استشارات المخاطر، تم إعدادهما بعد الحدث، والذي سلط الضوء على غياب التدابير الوقائية.

وأكد مي تولييز، أن ومع ذلك، كان الخطر معروفا، فقد تعرضت عدة قرى للهجوم قبل هجوم بالما، وكان التهديد الجهادي حقيقيا.

بحلول عام 2019، تخلت شركة إكسون موبيل، المنافس لشركة TotalEnergies، عن الاستثمار في المشروع وأعادت موظفيها إلى وطنهم.

وقال مى توليس، إن وفيما يتعلق "بالفشل في المساعدة في حالة الخطر"، فإن شركة توتال متهمة برفض توريد الوقود لشركة عسكرية خاصة في جنوب إفريقيا، DAG، والتي بدأت في إجلاء الناس من أمارولا لودج بطائرة هليكوبتر.

وردت المجموعة الفرنسية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، بأن "موقع أفونجي كان تحت سيطرة قوات الأمن الحكومية"، وأنه "تم إجلاء جميع موظفي الغاز الطبيعي المسال في موزمبيق ومقاوليهم ومقاوليهم من الباطن، فضلا عن العديد من المدنيين"، أي ما مجموعه حوالي 2500 شخص.

وتدعي شركة TotalEnergies أيضًا أنها زودت السلطات بالوقود اللازم لعمليات الإخلاء والإنقاذ، لكنها تقول إنها استبعدت أي دعم لشركة DAG، التي اتُهمت بـ "ارتكاب أعمال ابتزاز ضد السكان المدنيين" في ذلك الوقت.

كان الهجوم الذي تم الإعداد له بدقة على مدينة بالما الساحلية التي يبلغ عدد سكانها 75 ألف نسمة، بمثابة نهاية لفترة طويلة من الاضطرابات المدنية.