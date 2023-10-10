محمد عبد الله: الزمالك مواليد 2005 يستحق الفوز على "زد".. ونسعى للتتويج بالدوري

أكد المدرب محمد عبد الله المدير الفني لفريق نادي الزمالك لكرة القدم مواليد 2005 سعادته بتحقيق الفوز اليوم الثلاثاء، على زد اف سى بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة السادسة من مسابقة بطولة الجمهورية.

محمد عبد الله: زمالك 2005 يستحق الفوز على نادي زد

وقال محمد عبد الله المدير الفني لفريق نادي الزمالك أن اللاعبين قدموا أداء مميزا في الشوط الأول أمام زد، حيث كان الأداء والسيطرة من جانب الزمالك فقط، كذلك بالشوط الثاني واصل الفريق الأداء المميز أمام منافس قوي وهو زد الذي يضم عناصر جيدة .

وأضاف المدير الفنى لفريق الزمالك مواليد 2005 أن التغييرات التي أجريت خلال أحداث المباراة أتت بالفائدة وكان لهم دور مؤثر في استمرار الأداء والاستحواذ، مؤكدا أنه تم دراسة فريق زد بالشكل المناسب وتم استغلال الأخطاء الخاصة بهم وخاصة الدفاعية .

وأشار محمد عبد الله إلى أنه تحدث مع لاعبيه عقب اللقاء وأكد لهم أن هذه المباراة مثلها مثل باقي المباريات وعلى الجميع مواصلة العمل والاستعداد لباقي المباريات.

واختتم عبدالله تصريحاته مؤكدا أن الفوز هو الأمر الطبيعي والمفترض داخل نادي الزمالك أن الهدف المراد هو حصد البطولة بهذا الفريق الذي يضم لاعبين على أفضل مستوي سواء مواليد 2005 أو 2006 .