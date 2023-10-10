محافظ المنيا: مصر تخوض عبورا جديدا بقيادة الرئيس السيسي نحو الجمهورية الجديدة

شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم الثلاثاء، حفل دار الأوبرا المصرية على مسرح ديوان عام المحافظة، ضمن احتفالات المنيا بمناسبة مرور خمسين عاماً، على انتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بحضور الدكتور عصام الدين فرحات رئيس جامعة المنيا، واللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات الأمنية والتنفيذية، وعدد من أهالي المحافظة.

وقدم المحافظ خالص التحية والإعزاز والتقدير لشهدائنا الذين ضحوا بحياتهم فداءً للوطن ، مؤكداً ، أن حرب أكتوبر استعادت فيها مصر مكانتها، والتي تليق بها بفضل قواتنا المسلحة الباسلة ، والتي ضحى أبناؤها الأبطال بكل غالٍ ونفيس لتحرير الأرض وإستعادة الكرامة ، وقدمت نموذجاً يُحتذى به في الحرب والمعارك وفى براعة التخطيط الإستراتيجي والقيادة الحكيمة، مؤكداً ، أن مصر لازالت تخوض معركة بناء وعبور جديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، فمصر تسير بخطى ثابتة ، من أجل الإنطلاق إلى الجمهورية الجديدة للتنمية والبناء والتطوير ، على نسق فكرى واجتماعى وانساني ، لتوفير حياة كريمة للجميع مستلهمة من روح أكتوبر المجيدة ، وروح أبطالها الذين صنعوا لوطنهم فخراً جديداً ، وأملأً في مستقبل أكثر إشراقا ً.

وتضمن الحفل فيلماً تسجيلياً حول انتصارات أكتوبر المجيدة ، من إنتاج إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة ، بالإضافة ، الى فقرات موسيقية وغنائية لفرقة التخت العربي ، بقيادة المايسترو الدكتور ياسر معوض ، حيث قدمت مجموعة مختارة من الأغانى الوطنية ، والتى تعبر عن فرحة المصريين بنصر أكتوبر وتغنى بها المصريون على مدار ٥ عقود منها ، ( يا أغلي اسم في الوجود – أحلف بسماها وترابها – صورة – بالأحضان – عظيمة يا مصر – علي الربابة – بلادي – يا حبيبتي يا مصر – قوم يا مصري – النهر الخالد)، بالإضافة، إلى عرض فرقة كورال الأطفال بقصر ثقافة المنيا بقيادة المايسترو عصام الشاذلى ، لمجموعة مختارة من الفقرات الفنية والأغاني الوطنية .