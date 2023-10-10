حضور قوي للحكام المصريين في مواجهات ربع نهائي الدوري الأفريقي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اختيار أربعة حكام مصريين تولي الإدارة التحكيمية لمواجهات الدور ربع النهائي من مسابقة دوري السوبر الأفريقي الذي تنطلق فعالياته 20 من شهر أكتوبر الجاري.



ووفقًا لما أعلنه كاف ، فقد تقرر اختيار كل من : محمد عادل، محمود البنا، محمود عاشور، أحمد حسام طه لتولي المهام التحكيمية في دوري السوبر.

ومن المقرر أن يتواجد محمد عادل حكمًا مساعدا لتقنية الفيديو في لقاء الذهاب بين إنيمبا النيجيري والوداد المغربي.

ويأتي أحمد حسام طه حكمًا مساعدًا في مواجهة الذهاب بين بترو أتليتكو الأنجولي وماميلودي صن داونز، والذي يأتي بإدارة طاقم تحكيم رئيسي، بقيادة الليبي معتز الشلماني.

أما محمود عاشور يأتي حكم مساعد للفيديو خلال لقاء الذهاب بين مازيمبي الكونغولي والترجي التونسي، ويأتي محمود البنا حكم مساعد للفيديو خلال لقاء الإياب بين الوداد المغربي وإنييمبا النيجيري.

حكام الأهلي وسيمبا التنزاني ..

كان كاف ، قد أعلن طاقم تحكيم مواجهة الذهاب بين سيمبا والأهلي المقررة في تنزانيا يوم 20 أكتوبر الجاري بقيادة الموريتاني دحان بيدا، وبمعاونة دمبينيانا أندراتافيليو من مدغشقر، وجوناثان كوفي من توجو، والحكم الرابع عيسى سي من السنغال، ويود تقنية الفا لحلو بن إبراهيم من الجزائر، والغاني دانيل لاري.

كما تقرر أن يقود مواجهة الإياب في القاهرة يوم 24 من الشهر الجاري الكونغولي جان جاك ندالا ويعاونه الأنجولي جيرسون دوس سانتوس والموزمبيقي أرسينو شيدريك والكونغولي جيسي نكونكو، وفي تقنية الفيديو يأتي الثنائي المغربي عادل زوراق وحمزة الفارق.

ويخوض الأهلي لقاء الذهاب في تنزانيا 20 من شهر أكتوبر الجاري ، على أن يستضيف ستاد القاهرة الدولي لقاء الإياب 24 من الشهر ذاته.

ويلتقي الفائز من الأهلي وسيمبا التنزاني ، الطرف الآخر المتأهل من صن داونز الجنوب أفريقي وبترو أتليلتكو الأنجولي ، لحساب الدور نصف النهائي.

كان السويسري كولر المدير الفني للأهلي ، قد منح لاعبي الأحمر راحة سلبية من التدريبات 5 أيام ، ليستأنف الأحمر مرانه السبت المقبل ، بعد أن حقق فوزًا عريضًا على الإسماعيلي بثلاثية لهدف الأحد الماضي.