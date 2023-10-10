نصائح ذهبية لعلاج تشقق القدمين

تعاني بعض النساء من تشقق القدمين، وقد يصل الحال إلى التهابها والحكة المستمرة دون السيطرة، مما يزيد الأمر سوءًا، ولذلك نقدم لك بعض النصائح الهامة لعلاج تشقق القدمين.

تشقق القدمين

نصائح لعلاج تشقق القدمين

أكثري من شرب الماء:

أحد أهم أسباب جفاف البشرة بشكل عام قلة شرب الماء، لذلك تذكري دائمًا أن سر نضارة البشرة ونعومتها يكمن في الحفاظ على ترطيبها من الداخل قبل الخارج، وهذا يحدث عند شرب الماء بكميات مناسبة يوميًّا.

لا تغسلي قدميكِ بماء شديد السخونة:

الماء الساخن بشدة يجرد بشرتك من الزيوت المفيدة التي تعمل على حفظ كعبيكِ من التشقق، لذلك في المرة القادمة التي تقررين فيها غسل قدميكِ استخدمي الماء الدافئ أو الفاتر.

قشري الكعبين بشكل دوري:

استخدمي المبرد المخصص للكعبين، أو الحجر الخفاف بصورة أسبوعية، للتخلص من أي جلد ميت يمكن أن يتكون عليهما.

استخدمي كريمات العناية بالكعبين:

بعد عملية الباديكير استخدمي كريم ترطيب مخصصًا للعناية بالكعبين بشكل يومي، لضمان الحفاظ على صحتهما ونعومتهما.

تجنبي المشي حافية القدمين:

المشي حافية على الأسطح المختلفة باختلاف درجات حرارتها يمكنه أن يسرع من تشقق الكعبين وظهور التشققات بهما، لذلك احرصي على ارتداء خف منزلي مريح وناعم في أثناء وجودك في المنزل.