خبير استراتيجي يحذر إسرائيل من فصل جديد للعداوة مع مصر (فيديو)

قال الدكتور سمير فرج، الخبيرالاستراتيجي، إن إسرائيل اتفقت مع الرئيس المعزول محمد مرسي على الحصول جزء من سيناء لتوطين سكان غزة خلال فترة حكم الإخوان.

رفض شعبي لخطاب رئيس وزراء إسرائيل

وأضاف “فرج” في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك رفض شعبي لخطاب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الذي وجهه للسكان غزة بالخروج خارج حدود المدينة الفلسطينية، مركدا أن توطين أهل غزة في سيناء مخطط أمريكي إسرائيبي.

وتابع: “مصر تقف مع الشعب الفلسطيني، ولا تقبل أن يقترب أحد من كرامتها أو حدودها والرئيس عبد الفتاح السيسي حذر من هذا الأمر”، متابعا أن :"متأكد أن الرئيس السيسي قال لنتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل أمس في اتصال هاتفي بأن مصر لا تقبل لأحد عبور الحدود، والكلام ده تنسوه، ولو استمريتوا في هذه السكة هيبدأ فصل جديد من العدواة بين مصر واسرائيل".

وأكدت منظمة الصحة العالمية، أن هناك حاجة إلى ممر إنساني للوصول إلى الأشخاص بالإمدادات الحيوية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن المنظمة تعمل على هذا الأمر مع الوكالات الشريكة.

وقال المتحدث باسم المنظمة طارق جساريفيتش في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء في جنيف إن الإمدادات المخزنة سابقا في سبعة مستشفيات رئيسية في قطاع غزة قد استنفذت، وأن هذه المستشفيات قامت أمس بتفعيل خطط الطوارئ والتي تم إعدادها بدعم من منظمة الصحة العالمية؛ وذلك لتحسين إدارة الزيادة في عدد الضحايا.

وأفاد المتحدث بأن المنظمة الدولية تقوم بإعادة برمجة مليون دولار لشراء الإمدادات الطبية الأكثر إلحاحا من السوق المحلية لسد الفجوات المحتاجة؛ لدعم علاج ما يصل إلى 500 شخص مصابين بجروح خطيرة، كما أنها تواصل رصد الهجمات الصحية بشكل منهجي ضمن نظام مراقبة الهجمات على الرعاية الصحية، فضلا عن توثيق الاحتياجات الصحية والقيود المفروضة على الوصول إلى الخدمات الصحية والإبلاغ عنها.

وفي سياق متصل دمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، 22639 وحدة سكنية، و10 مؤسسات صحية، فيما تضررت 48 مدرسة، خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي.