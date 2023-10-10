الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

عقوبات قاسية في الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة التاسعة

الدوري السعودي
الدوري السعودي

أصدرت لجنة الانضباط السعودية عدد من القرارت خلال الساعات الماضية، حيث تعرض عدد من اللاعبين للإيقاف والغرامة، بعد انتهاء الجولة التاسعة من عمر الدوري السعودي لهذا الموسم 2023/2024.

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وقامت لجنة الانضباط بتغريم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب النصر 20 ألف ريال، بسبب غيابه عن اللقاء الإعلامي في منطقة "فلاش انترفيو"، عقب نهاية مباراة أبها.

بينما تعرض سعد الوفدان، المنسق الإعلامي للعالمي للتغريم بنفس قيمة غرامة بروزوفيتش، بعدما دخل إلى أرضية المستطيل الأخضر، وهو لم يكن مسجل في قائمة المواجهة.

فيما أصدرت اللجنة قرارًا بإيقاف سلطان الغنام، لاعب النصر، لمدة 4 مباريات بسبب الطرد المباشر الذي تعرض له خلال مواجهة فريقه الأخيرة أمام أبها.

ومن المقرر أن يفقد النصر نجمه سلطان الغنام خلال المباريات الأربعة المقبلة، والتي ستكون أمام ضمك والفيحاء والخليج، ضمن منافسات الدوري السعودي خلال الجولات المقبلة، بينما الاتفاق في كأس الملك.

فيما مواجهة الأهلي واتحاد جدة فقد شهدت عدد من العقوبات المالية بسبب تأخر اللاعبين لكلا الفريقين في النزول للملعب، بالإضافة إلى إلقاء الجماهير زجاجات مياه على ملعب المباراة، بالإضافة إلى عدم ارتداء المدير الفني لأهلي جدة ماتياس يايسله البطاقة التعريفية الخاصة به.

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