بدائل غير مؤلمة.. 3 وصفات طبيعية لإزالة شعر الوجه

إزالة شعر الوجه من الأشياء المؤلمة لدى بعض السيدات، كما أن اتباع الطرق التقليدية لإزالته قد يؤدي إلي ظهور حب الشباب والإصابة بإلتهاب الوجه، لذلك نقدم لك طرق طبيعية سحرية لإزالة شعر الوجه.

وصفات طبيعية لإزالة شعر الوجه

وصفات طبيعية لإزالة شعر الوجه

ماسك البيض

يعمل هذا الماسك بنفس طريقة الشمع في إزالة الشعر ولكنه أقل ألمًا، كما أنه يمنع ظهور الشعر مرة أخرى عند المداومة على استخدامه.

اخلطي بياض بيضة واحدة مع ملعقة من السكر و1/2 ملعقة من دقيق الذرة حتى يصبح الخليط في صورة معجون ناعم وافرديه على وجهك.

اتركيه حتى يجف تمامًا ثم انزعيه وستلاحظين خروج الشعيرات مع الماسك بكل سهولة وأقل ألمَا.

الكركم واللبن الرائب

أحضري خليطًا من الكركم والدقيق أو طحين الحمص (البيسان) واللبن الرايب. ضعي هذه الخلطة على البشرة المراد إزالة الشعر عنها واتركيها حتى تجف. أزيلي الخلطة عن البشرة وذلك بفركها بلطف ثم اغسلي وجهك بالماء.

السكر والليمون

أحضري 30 جرامًا من السكر، و10 مليمترات من عصير الليمون و150 مليمتر مياه نظيفة، واخلطي هذه المكونات.

ضعيها في اتجاه نمو الشعر، واتركي الخليط على بشرتك لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه بماء فاتر وافركي وجهك بلطف في أثناء عملية الشطف.

كرري هذه الوصفة أسبوعيًا للحصول على نتائج جيدة. الليمون والعسل