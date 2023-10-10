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الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

لويس دياز يعلق على عدم احتساب هدفه أمام توتنهام

لويس دياز
لويس دياز

علق لويس دياز، لاعب ليفربول، على عدم احتساب هدفه خلال مواجهة توتنهام، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

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وكان ليفربول قد تلقى خسارة من توتنهام بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي شهدت إثارة للجدل بسبب عدم احتساب هدف صحيح للكولومبي لويس دياز.

وعلق دياز على الهدف الملغي له أمام السبيرز، في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، حيث أكد أن الهدف الذي سجله أمام توتنهام معقد للغاية، فقد صدمني الأمر بشدة، كما الأمر كان صادم لجميع الزملاء في الليفر.

وأوضح أن بين شوطي المباراة تناقشنا كثيرًا حول إن كانت النتيجة الإيحابية ستساعدنا أم لا.

وأكد على أن الحكام بشر ولابد من أن تأخذ الأمور ببساطة من أجل أن تمضي قدمًا في المستقبل.

وكان ليفربول قد تعادل أمام برايتون بهدفين لكل فريق، في الجولة الأخيرة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، في المباراة التي شهدت تألق للدولي المصري محمد صلاح، بعدما سجل هدفين خلال المواجهة المرتقبة، لكن الريدز لم يستطع الحفاظ على النتيجة أمام كتيبة دي زيربي.

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