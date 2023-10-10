بدوي: فيتو معالجة سينمائية لدعم وتمكين المرأة المصرية

قال الكاتب مصطفي بدوي أن فيلمه فيتو يقدم معالجة سينمائية جديدة لواقع قضايا المرأة في المجتمع المصري خاصة في ظل الاهتمام الكبير من الدولة المصرية بالمرأة ما بعد يونيو ٢٠١٤.



فيلم فيتو، سيناريو وحوار للكاتب والسيناريست مصطفى بدوي، ومن إخراج ياسر سامي، ومن بطولة نخبة من النجوم، إلهام شاهين ورانيا يوسف، وعمرو عبد الجليل، ماجد المصري، ونخبة من ألمع نجوم السينما المصرية.



وقال الكاتب مصطفى بدوي أنه يتمنى نجاح العمل وأن يحوز على إعجاب الجمهور خاصة مع توافر عناصر النجاح الفنية، ووجود عدد كبير من النجوم.



والفيلم يدور في إطار إجتماعي حول التحديات التي لا تزال تواجه المرأة المصرية خاصة قضايا العنف الأسري والنسائي وقضايا الختان وزواج القاصرات في سياق من الكوميديا الاجتماعية الخفيفة، وذلك في إطار العمل على زيادة الوعي بتلك القضايا والمشكلات في المجتمع.