مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالغردقة تحتفل بالمولد النبوي وانتصارات أكتوبر

شهد اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة اليوم الثلاثاء احتفال مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بذكرى المولد النبوي الشريف واليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة ِ



وحضر الحفل العميد تامر سمير مدير الإدارة المركزية لشئون السيد المحافظ و مصطفى عبده وكيل مديرية التربية والتعليم و محمود عامر مدير الإدارة التعليمية بالبحر الأحمر واللواء علي رضا رئيس مجلس إدارة أحد الفنادق (و احد المشاركين في حرب أكتوبر) وعمرو الامين وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر ولفيف من قيادات التربية والتعليم بالمحافظة.



واعرب رئيس المدينة عن سعادته بهذا الاحتفال والتقائه بأبنائنا الطلاب والذين وصفهم بانهم اهل الجنة في الارض مقدما الشكر لكل القائمين على هذا الاحتفال.

شمل الحفل العديد من الفقرات الفنية الخاصة بالمولد النبوي الشريف وانتصارات أكتوبر المجيدة



وفي اطار تفعيل دور المشاركة المجتمعية والتواصل الفعال مع المجتمع، عقد اللواء ياسر حماية رئيس المدينة ظهر اليوم بالقاعة الرئيسية بالمدينة جلسة تشاور مجتمعية لمناقشة مقترحات الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ ، بحضور نشأت جودة سكرتير مدينة الغردقة و بعض الأحزاب وبعض مواطني المدينة بأعمار مختلفة ومديرة إدارة التخطيط المالي والإداري بالمدينة وبعض الإدارات المعنية



في بداية الجلسة رحب رئيس المدينة بالضيوف، واوضح ان المدينة عقدت اجتماع بجميع شركات المرافق لوضع مقترحات الاماكن التي يمكن للمدينة وضعها في الخطة الاستثمارية القادمة وتكون منتهية من جميع المرافق قبل العام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ وتم الاتفاق على هذه المناطق وهي :

فاطمة الزهراء والاحياء و المدارس وابو العباس من ممشى شيري حتى القسم القديم و الانتر.

كما استعرضت مديرة التخطيط المالي والإداري للحضور الخطة المقترحة من المدينة من تدعيم الكهرباء والإنارة العامة وخطة الرصف.

ومن جانبهم بدأ الحضور بعرض مقترحاتهم المختلفة والتي شملت العديد من المناطق والتي تحتاج الرصف أو الإنارة وتم تسجيل المقترحات لدراستها والبت في اضافتها للخطة المقترحة واعتمادها بعد التأكد من انتهاء المرافق بها.