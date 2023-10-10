أسعار الدولار تستقر مع تراجع توقعات رفع الفائدة

ظل الدولار مستقرا مقابل عملات رئيسية أخرى، اليوم الثلاثاء، بعد أن توقف عن الارتفاع في أعقاب تحول طفيف إلى لهجة أهدأ من جانب مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

الدولار

وشهدت الجلسة الآسيوية تحركات محدودة مع ترقب المتعاملين للمزيد من التصريحات من مجلس الاحتياطي في وقت لاحق من اليوم ومحضر اجتماع المجلس الذي يصدر غدا الأربعاء وبيانات التضخم الأميركية يوم الخميس للحصول على مزيد من الدلائل حول اتجاه أسعار الفائدة.

وسجل الدولار الأسترالي والنيوزيلاندي أعلى مستويين في أسبوع قبل التراجع إلى مستوى مستقر عند 0.6411 دولار و0.6015 دولار على الترتيب.

وسجل الجنيه الإسترليني 1.2224 مقابل الدولار واليورو 1.0561 مقابل الدولار في أحدث التعاملات، في تداولات مستقرة على نطاق واسع.

وانخفض الين قليلا متخليا عن بعض مكاسبه الصغيرة، إذ دعم العنف في الشرق الأوسط الإقبال على أصول الملاذات الآمنة. ونزل في أحدث التعاملات 0.1% إلى 147.7 مقابل الدولار.

واستقر الفرنك السويسري عند مستوى سعر 0.9066 مقابل الدولار.

واستقر الشيكل الإسرائيلي عند 3.95 للدولار، مرتفعا قليلا عن أدنى مستوى في 8 سنوات تقريبا، بعد أن وعد البنك المركزي ببيع 30 مليار دولار من العملات الأجنبية.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بما يصل نسبته نحو 0.1% في أحدث التعاملات ليصل إلى مستوى 106.1.

أسعار الدولار فى مصر

أسعار الدولار فى مصر

سجَّلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

حققَّتْ أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.