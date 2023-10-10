عاجل
سمير فرج: مصر لن تسمح لأحد باختراق حدودها الشرقية (فيديو) وطن بديل في العريش.. عزة مصطفى تحذر من خطط تصفية القضية الفلسطينية
الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار الدولار تستقر مع تراجع توقعات رفع الفائدة

الدولار العالمي
الدولار العالمي

ظل الدولار مستقرا مقابل عملات رئيسية أخرى، اليوم الثلاثاء، بعد أن توقف عن الارتفاع في أعقاب تحول طفيف إلى لهجة أهدأ من جانب مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

 

الدولار 

 

وشهدت الجلسة الآسيوية تحركات محدودة مع ترقب المتعاملين للمزيد من التصريحات من مجلس الاحتياطي في وقت لاحق من اليوم ومحضر اجتماع المجلس الذي يصدر غدا الأربعاء وبيانات التضخم الأميركية يوم الخميس للحصول على مزيد من الدلائل حول اتجاه أسعار الفائدة.

 

وسجل الدولار الأسترالي والنيوزيلاندي أعلى مستويين في أسبوع قبل التراجع إلى مستوى مستقر عند 0.6411 دولار و0.6015 دولار على الترتيب.

 

وسجل الجنيه الإسترليني 1.2224 مقابل الدولار واليورو 1.0561 مقابل الدولار في أحدث التعاملات، في تداولات مستقرة على نطاق واسع.

 

وانخفض الين قليلا متخليا عن بعض مكاسبه الصغيرة، إذ دعم العنف في الشرق الأوسط الإقبال على أصول الملاذات الآمنة. ونزل في أحدث التعاملات 0.1% إلى 147.7 مقابل الدولار.

 

واستقر الفرنك السويسري عند مستوى سعر 0.9066 مقابل الدولار.

 

واستقر الشيكل الإسرائيلي عند 3.95 للدولار، مرتفعا قليلا عن أدنى مستوى في 8 سنوات تقريبا، بعد أن وعد البنك المركزي ببيع 30 مليار دولار من العملات الأجنبية.

 

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بما يصل نسبته نحو 0.1% في أحدث التعاملات ليصل إلى مستوى 106.1.

 

txt

أسعار صرف الدولار الأمريكي فى منتصف التعاملات

txt

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في محال الصرافة والبنوك

 

أسعار الدولار فى مصر

 

أسعار الدولار فى مصر

 

سجَّلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

 

في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

 

حققَّتْ أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

 

وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

 

مواد متعلقة

آخر تحديثات أسعار صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار اليوم الإثنين 9-10-2023 فى البنوك المصرية

آخر تحديثات أسعار صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم الجمعة بماكينات الصرف الآلي

الين قريب من 150 مقابل الدولار وسط تكهنات بتدخل السلطات لدعمه

الذهب العالمي يتراجع مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات
الجريدة الورقية