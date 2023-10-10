فوائد الكركم للأطفال.. يقوي المناعة ويعالج الحساسية

الكركم من التوابل المفيدة والتي تتميز بإحتوائها على عناصر مضادة للإلتهابات ومقاومة للفيروسات، لذلك يتم تناوله عند الإصابة بالبرد، ولا تقتصر فوائد الكركم على الكبار فقط، بل يعد مكوّن هام جدًا للأطفال، لذا نقدم لك أهم فوائده لطفلك.

فوائد الكركم للأطفال

يقوي المناعة

من أكثر الفوائد الصحية المعروفة لحليب الكركم قدرته على تعزيز المناعة، لقد ثبت أن الكركمين يزيد من مستويات الجلوبولين المناعي وخلايا الدم البيضاء ، مما يساعد على محاربة العدوى، وهو فعال أيضًا في تخفيف أعراض البرد والإنفلونزا.

صحة الجهاز الهضمي

يعد الكركم مضاداً قوياً للأكسدة، ويساعد في إنتاج الإنزيمات المضادة للأكسدة في الجسم، ومحاربة أي جذور حرة في نظام طفلك الغذائي، ويحمي أعضاءه الحيوية، مثل القلب والكلى والكبد، من أي ضرر خطير، وتساعد خصائص الكركم المضادة للأكسدة في الحفاظ على صحة المعدة والكلى والأمعاء لطفلك.

يساعد تناول الكركم، بشكل منتظم، على تحسين الهضم لدى الطفل؛ لغناه بالعديد من مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية بطانة معدة الطفل عن طريق منع العصارات الهضمية من الإضرار ببطانة المعدة، ولحماية طفلك من الاضطرابات الهضمية؛ يمكن تقديم الحليب الممزوج بالكركم بشكل منتظم.

شفاء الجروح بشكل أسرع

إن وضع معجون الكركم على أي نوع من الجروح أو الحروق يساعد على شفائها أسرع، فقد تعمل الخصائص المضادة للميكروبات والالتهابات للكركم على تسريع شفاء الجروح، ولكن يجب أن يكون المعجون سميكاً بدرجة كافية ليبقى ويجف في المنطقة المصابة، يمكن أيضاً أن يؤدي الاستخدام الموضعي لمعجون الكركم إلى تحسين بشرة طفلك والحفاظ على نعومة جلده؛ لأنه يساعد في تنشيط خلايا جلد طفلك وطرد السموم منها وشفاء أي نوع من الأمراض الجلدية.

مضاد كبير للحساسية

يصاب الطفل بالحساسية كرد فعل لدخول أي أجسام غريبة إلى جسم الطفل، ومع ذلك إذا كان طفلك يتناول الكركم بشكل منتظم؛ فهذا يعني أنه يتمتع بالفعل بنظام مناعة قوي.

يساعد في إدارة مستويات السكر

يحتوي حليب الكركم على مكونات يمكن أن تساعد في إدارة مستويات السكر في الدم، حيث يساعد الكركمين، المركب الفعال في الكركم، على تأخير ظهور مرض السكري من النوع 2 عن طريق تحسين مقاومة الأنسولين.