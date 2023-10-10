تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بسفاجا

أشرف اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الثلاثاء، على حملة للجنة المشكلة برئاسة سكرتير مدينة سفاجا وبعض مديري الإدارات المختصة بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا وإدارة تموين سفاجا والطب البيطري بالمرور على المحالّ التجارية اليوم بالمدينة لمراجعة توافر السلع والتزام المحالّ بإعلان قوائم الأسعار للمواطنين وعدم احتكار السلع أو تخزينها.

وأوضح رئيس المدينة، أن اللجنة استهدفت المرور على الأسواق ومحلات وأماكن تداول وبيع السلع الغذائية، فى إطار تكليفات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين.

وتشديد الرقابة على جميع الأنشطة التجارية للوقوف على مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية مع اتخاذ عقوبات رادعة حيال محتكرى السلع، وذلك ضمن خطة المحافظة في هذا الجانب.

واضاف شعبان، أن اللجنة رصدت التزام المحالّ التجارية بوضع قوائم الاسعار الخاصة بكل منتج أو سلعة بشكل واضح، وتم تحرير ٤ محاضر عدم الإعلان عن الاسعار.

فضلا عن التنبيه علي أصحاب المحالّ بالالتزام بوضع الاسعار علي المنتجات مع عدم المغالاة في البيع ووضع هامش ربح بسيط وتم مقارنة فواتير الشراء بأسعار البيع وتبين أنها في مستوي القانوني الهوامش الربح.

وشدد رئيس المدينة على استمرار عمل اللجنة لمتابعة الحركة اليومية لمنافذ ومعارض السلع والمحال التجارية، للتأكد من انسياب حركة السلع، والعمل على تحقيق التوازن في الأسواق لسد احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية