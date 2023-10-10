محافظ قنا يتابع مستجدات تنفيذ عددا من المشروعات الخدمية

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا لمناقشة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية التي يجري تنفيذها بمدينة قنا.

شملت ( الشادر - السوق الحضاري ) الممولة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر " مكون محلي ". ‏

‏وذلك بحضور الدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، و المهندس وليد ابو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني ، و احمد ابو المجد مدير عام ادارة الشئون القانونية بالمحافظة ، و زكريا قزمان مدير ادارة التخطيط بالمحافظة ، وعدد من القيادات التنفيذية ، و مسئولي الشركة المنفذة لتلك المشروعات .

أوضح محافظ قنا، أنه يجري الآن إنشاء مجمع شوادر جديد بمنطقة شارع الأربعين بمدينة قنا، يضم ٤٠ بائكة بمساحات متنوعة لبيع الخضروات والفاكهة ، بالإضافة إلي عدد ٢ مبني إداري ، وكافتيريا، و من المقرر نقل الشادر القديم من وسط المدينة إلي مجمع الشوادر الجديد فور الإنتهاء من تنفيذه.

كما بحث المحافظ مع الحضور الموقف التنفيذي للسوق الحضاري الذي يجري تنفيذة بمنطقة مجمع المواقف بمدينة قنا ، والذى يضم ١٣٢ محل ، بالإضافة إلي كافتيريا ومبني إداري وساحة انتظار سيارات، وسوف يتم نقل البائعين من الأسواق العشوائية الحالية داخل مدينة قنا إلي السوق الجديد ، للحفاظ علي المظهر الحضاري لشوارع المدينة وتخفيف حدة الزحام بها .