"صوتك مستقبلك أنزل وشارك".. حملة إعلامية عن الانتخابات الرئاسية

بدأ مجمع إعلام الزقازيق، فاعليات الحملة الإعلامية التى أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات تحت شعار " صوتك مستقبلك.. انزل وشارك "، بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد الاعلامى دسوقى عبدالله، مدير عام الإدارة العامة لإعلام شرق الدلتا، أن قطاع الإعلام الداخلى بقيادة الدكتور أحمد يحيى، أطلق هذه الحملة فى سابقة هو الاولى من نوعها، للتوعية بأهمية المشاركة السياسية في عملية الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضح أن مجمع إعلام الزقازيق بدأ الفاعليات باستضافة الخبراء والمختصين على مدار اليومين الماضيين، مشيرا إلى أن الفاعليات مستمرة حتى نهاية شهر نوفمبر المقبل.

وذكر مدير عام الإدارة العامة لإعلام شرق الدلتا، إنه تم تشكيل فريق عمل موحد لإدارة وتنفيذ اللقاءات الإعلامية الخاصة بتلك الحملة لتحقيق الأهداف المرجوة من تلك الفاعليات الرسمية.