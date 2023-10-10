أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن شروط شغل منصب رئيس البعثة التعليمية المصرية بالصومال للعام الدراسي 2023-2024.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى من يرغب في شغل منصب رئيس البعثة التعليمية المصرية بالصومال التقدم بطلب لإدارة الإعارات الخارجية بالوزارة.

شروط منصب رئيس البعثة التعليمية المصرية بالصومال

١. ألا يزيد السن في 1 أكتوبر 2023 عن 56 سنة وفق القرار الوزاري رقم 165 لسنة 2014 .

٢. ألا يكون واقع عليه أي جزاءات خلال السنتين الأخيرتين ولا تقل التقارير السنوية عن السنتين الأخيرتين.

٣. ألا تقل وظيفة المتقدم لشغل منصب رئيس البعثة التعليمية المصرية بالصومال عن مدير عام أو مدير إدارة بدرجة كبير ( درجة نفسية تعليم ) مع المامة باللغة الإنجليزية

٤. ألا يقل التقدير للمتقدم لشغل وظيفة رئيس البعثة التعليمية المصرية بالصومال ( جيد جدا ، أو امتياز ) له دراية وخبره بالنواحي المالية والإدارية والدبلوماسية.

٥. القدرة على إدارة شئون البعثة على أن يرفق بالطلب صحيفة أحوال معتمدة من ادارة الموارد البشرية موضحاً بها ما يلى : الاسم / تاريخ و محل الميلاد / الجنسية / تاريخ الاشتغال بالتعليم / الوظيفة الحالية وتاريخها القرار الوزاري أو الامر التنفيذي لشغل الوظيفة / المؤهلات الدراسية وتاريخها الإعارات السابقة والإجازات الخاصة بالتعاقد للخارج والجهة التي تعاقد معها ومدنها / الجزاءات إن وجدت وتاريخها وتاريخ محوها خلال السنتان الاخيرتان / التقارير السنوية للأعوام ۲۰۳۱/۲۰۲۰ ۰