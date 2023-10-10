عاجل
سمير فرج: مصر لن تسمح لأحد باختراق حدودها الشرقية (فيديو) وطن بديل في العريش.. عزة مصطفى تحذر من خطط تصفية القضية الفلسطينية
الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

شروط شغل منصب رئيس البعثة التعليمية المصرية بالصومال

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن شروط شغل منصب رئيس البعثة التعليمية المصرية بالصومال للعام الدراسي 2023-2024. 

3 خيارات لتطوير الثانوية العامة في نظام التعليم الجديد

تدريب معلمات التعليم المجتمعي بالفيوم على المنصة الإلكترونية

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى من يرغب في شغل منصب رئيس البعثة التعليمية المصرية بالصومال  التقدم بطلب لإدارة الإعارات الخارجية بالوزارة. 

شروط منصب رئيس البعثة التعليمية المصرية بالصومال 

١. ألا يزيد السن في 1 أكتوبر 2023 عن 56 سنة وفق القرار الوزاري رقم 165 لسنة 2014 .
٢. ألا يكون واقع عليه أي جزاءات خلال السنتين الأخيرتين ولا تقل التقارير السنوية عن السنتين الأخيرتين. 
٣. ألا تقل وظيفة المتقدم لشغل منصب رئيس البعثة التعليمية المصرية بالصومال عن مدير عام أو مدير إدارة بدرجة كبير ( درجة نفسية تعليم ) مع المامة باللغة الإنجليزية
٤. ألا يقل التقدير للمتقدم لشغل وظيفة رئيس البعثة التعليمية المصرية بالصومال ( جيد جدا ، أو امتياز ) له دراية وخبره بالنواحي المالية والإدارية والدبلوماسية. 

٥. القدرة على إدارة شئون البعثة على أن يرفق بالطلب صحيفة أحوال معتمدة من ادارة الموارد البشرية موضحاً بها ما يلى : الاسم / تاريخ و محل الميلاد / الجنسية / تاريخ الاشتغال بالتعليم / الوظيفة الحالية وتاريخها القرار الوزاري أو الامر التنفيذي لشغل الوظيفة / المؤهلات الدراسية وتاريخها الإعارات السابقة والإجازات الخاصة بالتعاقد للخارج والجهة التي تعاقد معها ومدنها / الجزاءات إن وجدت وتاريخها وتاريخ محوها خلال السنتان الاخيرتان / التقارير السنوية للأعوام ۲۰۳۱/۲۰۲۰ ۰

مواد متعلقة

بدء تطعيم طلاب المدارس ضد الالتهاب السحائي

جامعة القاهرة تطلق قافلة تنموية شاملة للواحات البحرية

إنشاء جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية بتكلفة 645.7 مليون جنيه

3 خيارات لتطوير الثانوية العامة في نظام التعليم الجديد

نصائح محمد عثمان الخشت لطلاب جامعة القاهرة الدولية

انطلاق المؤتمر الدولي السنوي لأمراض النساء في جامعة عين شمس

صيدلة حلوان تنظم معرض الدراسة في اليابان لطلاب الجامعات

الانتهاء من تعيين المعلمين الجدد الشهر الجاري
الجريدة الورقية