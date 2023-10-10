أعشاب تخفض مستوى الكوليسترول في الدم.. أبرزها الكركم

يصاب البعض بإرتفاع الكوليسترول في الدم لأسباب عديدة منها: السمنة، داء السكري، أمراض الكبد أو الكلى، متلازمة المبيض المتعدد الكيسات، الحمل، وغيرها من الحالات التي تزيد من مستويات الهرمونات الأنثوية، خمول الغدة الدرقية، وفيما يلي نقدم لك أهم الأعشاب التي تساعدك في خفض مستوى الكوليسترول في الدم.

أعشاب

أعشاب تعمل على خفض مستوى الكوليسترول في الدم

الكركم

الكركم هو بهار شهير، ويحتوي على مادة فعالة تسمى الكركمين، والتي لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات وتعتقد أنها تساهم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار.

القرفة

هي توابل شائعة تستخدم في العديد من الوصفات. وقد أظهرت بعض الأبحاث أن تناول القرفة يمكن أن يؤدي إلى انخفاض مستويات الكوليسترول.

الزنجبيل

يعتبر الزنجبيل من الأعشاب التي تستخدم في الطهي والعلاجات التقليدية. وقد أظهرت بعض الدراسات أنه يمكن أن يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول.

الشاي الأخضر

يُعتقد أن الشاي الأخضر يحتوي على مركبات تسمى الكاتيكينات، والتي يعتقد أنها تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول.

الثوم

الثوم يحتوي على مركبات تسمى السلفور، والتي يعتقد أنها تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم.