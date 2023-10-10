رئيس المنظمة الدولية للهجرة الجديد تزور إثيوبيا

وصلت إيمي بوب، الرئيسة الجديدة لوكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة في أول زيارة لها لأفريقيا، إلي أديس أبابا عاصمة إثيوبيا.

وقالت بوب، إن من الضرورى إنشاء مسارات منتظمة للهجرة، مؤكدة بأن المنظمة ملتزمة بمبدأ أن الهجرة الإنسانية والمنظمة تفيد المهاجرين والمجتمع".

وأضافت الرئيسة الجديدة لوكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، أن في كثير من الأحيان نتحدث عن الهجرة باعتبارها مشكلة يجب حلها".

وتابعت:" نحن نركز فقط على المعاناة الإنسانية، ونركز فقط على إدارة الحدود، ولكن الهدف هنا في الحقيقة هو تحديد كيفية استخدامنا للهجرة كأداة لإطلاق العنان للإمكانات البشرية لتعزيز التنمية الاقتصادية، والقيام بذلك من خلال ضمان وجود مسارات أكثر انتظامًا لكي يكون الناس مرتبطين بالفرصة."

وأوضحت إيمي بوب، أن إثيوبيا تطرق البابا إلى مسألة الهجرة إلى دول الخليج في أغسطس عن إجراء تحقيق سعودي مشترك في عمليات قتل المهاجرين المزعومة.

وأشارت إلي أن،تمر أعداد كبيرة من الإثيوبيين عبر اليمن إلى دول الخليج بسبب وجود فرص عمل، والآن، تتمثل إحدى الطرق لمعالجة ذلك في التأكد من أننا نضع الحماية في قلب جميع أعمالنا بحيث نضفي طابعًا إنسانيًا على الوجوه.

وأضاف الرئيس الجديد للمنظمة الدولية للهجرة: "القصص وتجارب الأشخاص الذين سيسافرون وما الذي يختبرونه،وستناقش سبل تسهيل تحركات المهاجرين وتحسين التكامل الاقتصادي في القارة مع الدول الأعضاء.

وقالت: "أكثر من 80% من الهجرة تحدث في القارة وعبر القارة، إن الأمر لا يتعلق بأوروبا أو دول الخليج، وبينما القصص التي غالبًا ما نسلط الضوء عليها أو الهجرة هي المهاجرين المتجهين شمالًا، إلا أن التحديات والفرص موجودة هنا في الواقع مع عبور المهاجرين للقارة".