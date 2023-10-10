تشكيل وادي دجلة الرسمى لمباراة طنطا في دوري المحترفين

أعلن إيجور توليتش المدير الفني لوادي دجلة ، عن التشكيل الرسمي الذي يخوض لقاء طنطا على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري المحترفين .

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تشكيل وادي دجلة الرسمي لمباراة طنطا

قطاوي، عمر عدلي، محمد جابر، محمد رجب، على حسين، محمود السيد، كليسون ديلون، مؤمن عاطف، يوسف أويا، أحمد سيد، محمود طلعت.

تشكيل طنطا الرسمي لمباراة وادي دجلة

في حراسة المرمي: احمد شوقي.

خط الدفاع: احمد حسني، محمد حسام الشرخة، احمد علي، اسامة النجار.

خط الوسط: حسون محمد، شهاب فتحي، عبدالرحمن الدح.

خط الهجوم: نانا انتوي، ميدو جمال، محمد عاطف.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

احمد ربيع الشيخ "حارس مرمي"، حسام غالي، محمد سمير الحسيني، ساهر عبدالمنعم، كريم اسامة، احمد السيد، فارس طارق، احمد السيد الشامي، محمد محسن شيكا.

من المقرر ان تبدأ المباراة مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة ، و 6 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و7 مساء بتوقيت الإمارات .

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