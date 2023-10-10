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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

سلطنة عمان تبحث تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي

سلطنة عمان والاتحاد
سلطنة عمان والاتحاد الأوروبي

 

بحثت سلطنة عمان، والاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ورفع حجم التبادل التجاري، حيث يرتبط الجانبان بعلاقات تجارية أسهمت في تطوير التعاون والشراكة وبناء العلاقات بين قطاعات الأعمال المختلفة.

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وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، التقى بمسقط كلًّا من على حدة: أوليفيه بيشت الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية والاستقطاب والفرنسيين المقيمين في الخارج، وبيتر سيارتو وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري، وماريا تريبو دي نائبة وزير الخارجية بإيطاليا، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الـ 27 للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي. 

 

وناقش الجانبان، خلال اللقاء، تبادل الفرص الاستثمارية والمعلومات التي من المؤمل أن تسهم في جذب المستثمرين الأوروبيين للاستثمار في القطاعات التي تركز عليها "رؤية عُمان 2040".

 

 

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