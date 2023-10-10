سلطة البروكلي مع لسان العصفور للرجيم

تحرص الأمهات على تحصير أطباق متعدده على مائدة الطعام لتفيد صحة أبنائها بالفيتاميتات والمعادن التي تعزز مناعتهم.

ويحتوي طبق البروكلي على فوائد عديدة للجسم، أبرزها احتوائه على الألياف التي تُسهم في الوقاية من الإمساك، وتحسين صحّة القولون، وتعزيز البكتيريا النافعة في الأمعاء، وتقليل خطورة الإصابة بسرطان القولون والمستقيم (Colorectal cancer)، كذلك فهي قد تُفيد في تخفيف الشهيّة لتناول الطعام، وتعزيز خسارة الوزن.

وجددي في سفرتك وحضري طبق مغذي، وصحي، وخفيف، ومنعش، تعلمي أسهل طريقة لتحضير سلطات الرجيم المميزة وبأقل السعرات الحرارية.

المقادير

- مكرونة لسان العصفور : نصف كوب (مسلوقة ومصفاة)

- البروكولي : 2 كوب (منظف ومقطع زهرات صغيرة مطهو على البخار أو مسلوق)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- الثوم : فصّان (مهروس)

- أوريغانو : 2 ملعقة صغيرة (مجفف)

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- الزيتون : ربع كوب (كالاماتا بدون بذور)

- ريحان : ربع كوب (طازج)

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

1. اخلطي مكرونة لسان العصفور مع البروكلي والزيتون في طبق.

2. أضيفي زيت الزيتون والثوم والأوريغانو والملح والفلفل وعصير الليمون والريحان واخلطي المزيج حتى يتجانس وقدمي السلطة دافئة أو باردة حسب الرغبة.