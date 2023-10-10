نابولي يكشف موقفه من رحيل جارسيا

يواجه الفرنسي رودي جارسيا، المدير الفني لنابولي الإيطالي، انتقادات عنيفة من قبل جماهير الفريق الجنوبي، بعد النتائج السلبية التي قدمها خلال الفترة الأخيرة.

وكان نابولي قد تلقى خسارة من نظيره ريال مدريد بنتيجة 3/2، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، في المباراة التي أقيمت بإيطاليا بملعب "دييجو أرماندو مارادونا" معقل العملاق الإيطالي.

وكشف أوريليو دي لورينتس، رئيس نادي نابولي، عن مستقبل جارسيا مع الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد النتائج المتذبذبة تحت قيادة المدرب الفرنسي.

وأوضح دي لورينتس في تصريحات قام بنشرها الصحفي فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق اللاعبين والمدربين بأوروبا، أن اللحظات التي يمر بها المدرب جارسيا ليست جيدة مع الفريق.

وأشار في تصريحاته أنه لن يتأثر بالجماهير خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا على أنه التعاقد مع مدرب لا يعرف الكثير عن الكرة الإيطالية يحدث، لكنه سيتخذ القرار الأفضل في الوقت المناسب.

وعن المفاوضات التي حدثت مع لويس إنيركي، قال: "بالفعل أن لقد تواصلنا مع المدرب الإسباني في الصيف الماضي، لكن لحسن الحظ، قرر إنريكي التعاقد مع باريس سان جيرمان".

وأتم رئيس نابولي تصريحاته: "تناقشنا مع تياجو موتا في الصيف الماضي، لكن لم يرغب في استبدال سباليتي بعد نتائجه".