بالصور والفيديو| المقاومة الفلسطينية تطلق 1000 صاروخ على عسقلان

موجة جديدة من رشقات الصواريخ تقوم بقصفها المقاومة الفلسطينية في الوقت الحالي على عدد من المناطق والمستوطنات الإسرائيلية، وتظهر الفيديوهات المتداولة تصعيد كبير في الاحداث في غزة، وأعداد كبيرة من الصواريخ الهجومية تصل إلى 1000 التي تم قصفها على عسقلان.

https://www.facebook.com/100007027158482/videos/860295408653597/

وبهذه الصورة الشديدة جاء رد المقاومة الفلسطينية بوابل غير مسبوق من الصواريخ على مستوطنة عسقلان الإسرائيلية، كرد على ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من القصف طوال الساعات الأخيرة على غزة.

المقاومة الفلسطينية تطلق وابل غير مسبوق من الصواريخ

المقاومة الفلسطينية تطلق وابل غير مسبوق من الصواريخ

وتحاول المقاومة الفلسطينية بهذه الرشقات على المستوطنات الإسرائيلية أن تخخف من القصف الشديد التي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وانهيار المنازل وتشريد الأهالي.

مشاهد هناك أو هناك في قطاع غزة تأخذنا كل دقيقة إلى حزن شديد ومعاناة متزايدة، ونرصد لكم في هذا التقرير عدد من الصور والمشاهد التي تظهر أن الطيران الحربي التابع لقوات الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المدنيين (سواء كانوا صحفيين أو مواطنين من الشعب الفلسطيني)، رغم ما يصنعه الجانب الإسرائيلي من قصف مستمر، إلا أن الحكومة والمنظمات الحقوقية لا ترى لا تسمع لا تتكلم.

ومن جانب أخر، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن واشنطن تدرس الطلبات الإسرائيلية للحصول على مساعدات عسكرية إضافية لتنفيذ عملية في قطاع غزة، وفق روسيا اليوم.

وقال بلينكن في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" إن الولايات المتحدة تراجع طلبات إضافية قدمتها إسرائيل.

وأشار إلى أنه بموجب المذكرة الموقعة في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، تقدم الولايات المتحدة مساعدات عسكرية لإسرائيل بمبلغ 3.8 مليار دولار سنويا.