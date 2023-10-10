تأجيل فعاليات مهرجان الجونة 2023

أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي 2023، عن تأجيل الدورة السادسة من المهرجان، نظرًا للظروف العصيبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

جاء بيان التأجيل "في ظل الظروف المقلقة للغاية التي أدت إلى إزهاق أرواح بريئة، اتخذت إدارة مهرجان الجونة السينمائي قرارًا بتأجيل المهرجان إلى الفترة من 27 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2023".



أكدت إدارة المهرجان "يظل فريق مهرجان الجونة السينمائي ملتزمًا باستضافة المهرجان، مستغلًا هذه الفرصة لتعزيز وتضخيم موضوعنا الرئيسي، "السينما من أجل الإنسانية"، ويدافع هذا الموضوع عن الوحدة والتعاطف، ونحن ملتزمون بنسجه في جميع أنشطة المهرجان".

ختمت إدارة المهرجان بياناتها قائلة: "نحن نؤمن إيمانًا راسخًا بقدرة السينما العميقة على توحيد الناس، كما ندرك أيضًا ثقل الوضع الحالي وأهمية التفكير الجماعي، وإن التزامنا بعرض الأعمال المؤثرة لشبابنا الموهوب والتأكيد على الطبيعة التحويلية للسينما لا يتزعزع.. أعطوا السلام فرصة!"