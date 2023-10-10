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الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

رئيس مدينة دهب يتابع حركة السرفيس بالمواقف

رئيس مدينة دهب
رئيس مدينة دهب

قام اللواء عبدالرحمن محمد بهاء الدين رئيس المدينه صباح اليوم بالمرور على خطوط السرفيس بالمدينة للتأكد من انتظامها فى العمل .

 

وأكد  رئيس مدينة دهب بالمواطنين الإلتزام بركوب السرفيس وتجنب التعامل مع السيارات الدبل كابينة لإنجاح السرفيس.

 

 وفى حالة وجود مخالفات من السرافيس يتم إرسالها على الصفحة الرسمية للمدينة على الفيس بوك.

يذكر أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، تابع آخر مستجدات أعمال تطوير مصر القديمة فى اطار المتابعة المستمرة للمشروعات الجارية على أرض محافظة جنوب سيناء.

 

وأن منطقة مصر القديمة إضافة جديدة إلى الأنواع المتعددة للسياحة بمدينة شرم الشيخ ضمن أعمال تطوير السوق القديم، وعامل جذب للعديد من السائحين من مختلف الجنسيات حول العالم.

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