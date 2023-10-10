رئيس مدينة دهب يتابع حركة السرفيس بالمواقف

قام اللواء عبدالرحمن محمد بهاء الدين رئيس المدينه صباح اليوم بالمرور على خطوط السرفيس بالمدينة للتأكد من انتظامها فى العمل .

وأكد رئيس مدينة دهب بالمواطنين الإلتزام بركوب السرفيس وتجنب التعامل مع السيارات الدبل كابينة لإنجاح السرفيس.

وفى حالة وجود مخالفات من السرافيس يتم إرسالها على الصفحة الرسمية للمدينة على الفيس بوك.

يذكر أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، تابع آخر مستجدات أعمال تطوير مصر القديمة فى اطار المتابعة المستمرة للمشروعات الجارية على أرض محافظة جنوب سيناء.

وأن منطقة مصر القديمة إضافة جديدة إلى الأنواع المتعددة للسياحة بمدينة شرم الشيخ ضمن أعمال تطوير السوق القديم، وعامل جذب للعديد من السائحين من مختلف الجنسيات حول العالم.