النادي الثقافي المصري الأمريكي يحتفل بانتصارات اكتوبر ويعلن تأييده للإنتخابات الرئاسية.. صور

أقام النادي الثقافي المصري الامريكي واعضاء من الجالية المصرية حفل تاييد للإنتخابات الرئاسية بمصر، وشارك في الحدث رموز من الجالية المصرية في نيويورك ونيوجيرسي، وكان التجمع في مدينة منهاتن نيويورك علي بعد خطوات من الأمم المتحدة .

جاء ذلك على هامش الاحتفال بانتصارات السادس من اكتوبر، حيث احتفل أعضاء الجالية المصرية بالنادي الثقافي المصري الأمريكي بنيويورك بالعيد النصر ٦ أكتوبر علي مائدة عشاء أقامها رئيس النادي المهندس طارق سليمان لاعضاء النادي والمصريين بنيويورك، بحضورنشأت زنفل رئيس النادي الثقافي المصري الأمريكي، وسط اجواء مصاحبة للأغاني الوطنية المواكبة لحرب أكتوبر .

وبدوره قال نشأت زنفل رئيس النادي الثقافي المصري الأمريكي، إن حرب أكتوبر قائمة وتعيش في وجدان كل مصري سواء في الوطن او المهجر، وانها كانت بوابة التي مهدت الطريق للإنخراط في السلام المصري الاسرائيلي ، ومعاهدة كامب ديفيد التي وقعها الرئيس الراحل أنور السادات الذي قرأ المستقبل و سبق سياساته عصره وانتصر في الحرب والسلام .

وأكد الحضور، ان حرب أكتوبر حادث تاريخي لمصر و للعرب علي مدي الأجيال لابد ان يخلد أبطاله ، ويتنقله و يتوارثه الشباب والابناء و الأحفاد في المهجر، ويفتخروا بهذا الانتصار العظيم علي الجيش الاسرائيلي .

وأعلن أعضاء النادي تأييدهم للانتخابات الرئاسية بمصر والمشاركة في القرار السياسي، واستكمال تحديث وبناء مصر ، و أعربوا في كلمتهم انهم يدعموا اسرهم وأهلهم في مصر لتخطي الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد ، و ثقتهم في القائد السيسي ان يقود مصر لمرحلة تخطي كل الصعوبات الاقتصادية الناتجة عن الحرب الأوكرانية علاوة علي جائحة كوفيد ، لاستكمال الانجازات الغير مسبوقة التي بدأت في عهده .

وشكر اعضاء النادي زوجة السفير احمد فاروق قنصل مصر في الرياض وقنصل مصر السابق في نيويورك علي حضورها الحفل و علي جهود زوجها والطفرة التي حدثت أثناء ولايته لتطوير وتسهيل اجراءات المعاملات للمصريين مع القنصلية المصرية في نيويورك والعمل علي تذليل المشكلات وخدمة الجالية المصرية.

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